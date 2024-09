Metti questo in lavatrice per liberarla da germi e sporcizia: funziona

Germi e sporcizia si annidano facilmente all’interno della lavatrice. Ecco come combattere la loro sgradita presenza in maniera efficace.

La lavatrice è croce e delizia in casa. Elettrodomestico ormai indispensabile per pulire rapidamente panni, lenzuola e capi d’abbigliamento, con altrettanta facilità può diventare un pericolo per la salute quando diventa un covo di germi e batteri. Non mancano studi e ricerche che lo dimostrano.

Un’indagine dei ricercatori dell’Università di Bonn ha mostrato come la trasmissione nel locale reparto pediatrico di un pericoloso batterio come la Klebsiella oxytoca, in grado di provocare infezioni nel sistema gastrointestinale e dell’apparato respiratorio, fosse legata proprio alla scarsa pulizia della lavatrice.

Nella lavatrice utilizzata per lavare la biancheria dei piccoli pazienti dell’ospedale è stata infatti rilevata la presenza del batterio nel cassetto e sulle guarnizioni dello sportello. Insomma, la macchina per lavare i tessuti può rivelarsi un ricettacolo di germi e sporcizia. Mettendo questo in lavatrice però potremo efficacemente combattere batteri e sporco.

Germi e sporcizia in lavatrice, come liberarsene

Come visto la pulizia della lavatrice, a partire dal cestello e dalle guarnizioni, non è per nulla da trascurare. Un prezioso alleato in questa lotta per l’igiene potremo trovarlo nell’aceto bianco. Economico, ecologico e efficace: ecco come usare l’aceto come agente pulente.

Il nostro elettrodomestico è costantemente esposto all’azione dell’acqua e dei detergenti. Questo porta all’accumulo di calcare e di residui di sapone che oltre a causare cattivo odore possono pure favorire la proliferazione di germi e muffe. Usare l’aceto ci permetterà di contrastare con efficacia lo sporco.

Ogni parte della lavatrice può essere lavata con l’aceto. Possiamo partire dal cestello versando circa circa 500 ml di aceto bianco direttamente al suo interno (naturalmente il cestello dovrà essere vuoto). Avviamo poi un ciclo di lavaggio a alta temperatura (60-90 gradi) senza carico. Possiamo anche strofinare un panno imbevuto di aceto sulle guarnizioni di gomma. Lasciamo passare alcuni minuti prima di asciugare con un panno pulito.

Attenzione anche al cassetto dei detersivi. Provvediamo a rimuoverlo dall’apparecchio e immergiamolo in una soluzione di acqua calda e aceto (in parti uguali) per circa mezz’ora. A questo punto impugniamo una spazzola – andrà bene anche uno spazzolino da denti – e adoperiamolo per rimuovere i residui più ostinati. Infine risciacquiamo con acqua pulita e asciughiamo il cassetto prima di riposizionarlo.

L’aceto ci servirà anche per pulire il filtro della lavatrice. Rimuoviamolo e immergiamolo in una soluzione di acqua calda e aceto. In questo modo elimineremo residui e detriti. Adesso puliamo con cura servendoci di una spazzola. Terminato questo passaggio, non dimentichiamo di risciacquare con acqua pulita prima di rimontare il filtro.