La lavatrice ti dura il doppio con questo anticalcare fai da te a costo zero | Svelato dagli esperti

Con questo anticalcare fai da te la tua lavatrice ti ringrazierà: dura di più e sembrerà sempre come nuova, provare per credere!

Se non vuoi rischiare di dover sostituire la lavatrice prima del tempo è necessario che tu ti prenda cura di ‘lei’ svolgendo una regolare pulizia e manutenzione. Perché funzioni nel migliore dei modi e consumi di meno è, infatti, importante adottare una serie di piccoli, ma efficaci accorgimenti che possono davvero fare la differenza.

Per esempio, è fondamentale pulirla internamente per evitare che vi si depositino cumuli di sporcizia, germi, batteri e muffa, ma anche residui di detersivo. Ancora, bisogna caricarla correttamente senza esagerare con la quantità di panni da lavare, mettendoci dentro solo materiali adatti a questo tipo di lavaggio.

Un altro problema molto comune quando si parla di lavatrice è inoltre il calcare che, se trascurato nel tempo, può portare addirittura alla rottura dell’elettrodomestico. Ma niente paura perché grazie a questo anticalcare fai da te la soluzione ce l’hai a portata di mano.

La lavatrice ti dura il doppio con questo anticalcare fai da te: rimedio efficace ed economico

Come ben saprai, anche il calcare può essere un grosso pericolo per la nostra lavatrice. Questo perché raggiungendo le tubature e l’elettrodomestico stesso può causare un blocco che potrebbe a sua volta danneggiare non solo la lavatrice, ma anche tutto l’impianto idraulico della casa.

Se, quindi, nei nostri rubinetti scorre dell’acqua particolarmente dura è necessario adottare un qualche sistema decalcificatore. Bisogna, però, tenere presente che i moderni detersivi già contengono al loro interno degli ingredienti finalizzati a ridurre la durezza dell’acqua. Se, però, tutto questo non dovesse bastare occorrerà utilizzare un prodotto anticalcare. Vediamo subito come prepararne uno naturale direttamente con le nostre mani.

A tale scopo può essere molto utile impiegare del bicarbonato di sodio, del sale, dell’aceto o del succo di limone. Tuttavia, non bisogna mai utilizzare questi ultimi due prodotti combinati insieme perché andrebbero ad annullare il loro effetto a vicenda. In più, non andrebbero mai messi con i detersivi perché questi ultimi di norma sono basici.

Una volta fatte queste precisazioni, possiamo finalmente svelare il metodo degli esperti per preparare un anticalcare fai da te efficace al cento per cento. Un ottimo sistema è quello di far partire un lavaggio a vuoto a 60 gradi, versando nel cestello della lavatrice un litro d’aceto.

In alternativa, puoi mettere l’aceto direttamente nello scomparto dell’ammorbidente, in modo tale da utilizzare questo ingrediente sia per decalcificare l’acqua, sia per ammorbidire i panni e rimuovere i cattivi odori. Ne bastano 100 millilitri ed il risultato finale è garantito! Infine, quando fai la lavatrice stai molto attenta a non commettere questo errore: non sai che cosa rischi.