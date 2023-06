Quando fai la lavatrice non metterli mai, guarda dove si vanno ad infilare

Attenzione a questo dettaglio quando fai la lavatrice: se ce li metti dentro potrebbero essere guai seri, guarda dove finiscono!

Fare la lavatrice è una delle attività domestiche che tutte noi, anche a seconda del numero di componenti della famiglia, svolgiamo con maggiore frequenza. Ecco perché occuparsi della regolare pulizia e manutenzione di questo elettrodomestico è quanto mai importante. Se, infatti, si trascura questo aspetto si rischia di rovinarla e di doverla buttare via prima del tempo.

Inoltre, in questo modo la lavatrice potrebbe andare a danneggiare i nostri capi e a consumare perfino di più. Per evitare di andare incontro a questi spiacevoli inconvenienti è infine fondamentale non commettere questo errore molto comune.

Non metterli mai in lavatrice o potrebbero essere guai seri: guarda un po’ dove si vanno ad infilare. Non riuscirai a credere ai tuoi occhi!

Quando fai la lavatrice non metterli mai dentro o saranno guai!

Quando si fa la lavatrice bisogna stare attenti a moltissimi dettagli: la scelta del detersivo, il programma da selezionare, il tipo di tessuto che si va a lavare ed anche il colore del bucato. Inoltre, per un lavaggio perfetto bisogna anche stare attenti alla manutenzione dell’elettrodomestico stesso. Senza, poi, dimenticare che ci sono anche degli errori apparentemente banali, ma che possono provocare danni irreparabili.

A tal proposito, non mettere mai questo indumento in lavatrice o potresti danneggiarla. Hai capito di che cosa stiamo parlando? Ebbene sì dei reggiseni. Questi, infatti, durante il lavaggio potrebbero scucirsi ed il ferretto interno potrebbe finire in qualche angolo nascosto dell’elettrodomestico rompendolo addirittura. Di solito si intrufolano nello spazio compreso fra la vasca ed il cestello e ce ne accorgiamo perché, pur senza vederli, sentiamo uno strano suono provenire proprio da lì.

Per recuperare, quindi, il ferretto ‘incriminato’ ed evitare che faccia ulteriori danni prova subito questo sistema. Passa un batuffolo di cotone su tutta la superficie interna del cestello. In questo modo, qualora dovesse esserci un ferretto nascosto si andrebbe ad impigliare nel cotone. Una volta individuato non ti resterà che estrarlo e rimuoverlo.

Ma stai bene attenta, perché non sempre questo trucchetto è sufficiente per risolvere il problema. Talvolta potrebbe rendersi necessario smontare tutto il cestello o rivolgersi ad un tecnico.

Ora che sai che cosa rischi a lavare i reggiseni in lavatrice ti consigliamo di procedere sempre con il lavaggio a mano oppure di munirti delle apposite sfere che mettono in salvo sia il tuo bucato che l’elettrodomestico stesso da eventuali danni.