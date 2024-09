Come far giocare un neonato di 1-3 mesi: si divertirà tantissimo così

Come intrattenere un neonato per farlo divertire e stare bene? Ecco la soluzione, è più facile di quanto pensi.

Quando i bambini sono così piccoli resta difficile capire come far passare loro del tempo di qualità ma non dovete temere. Grazie a questi consigli anche i bambini, o meglio i neonati da 1 a 3 mesi potranno divertirsi in base alle loro abilità del momento. Siamo certi che vi abbiamo incuriosito, quindi non dilunghiamoci troppo.

Andiamo a scoprire quali sono queste attività che possiamo fare con dei neonati per farli divertire e soprattutto per fargli conoscere il loro corpo ed il mondo che li circonda.

Neonati: come farli divertire da piccolissimi

Questi primi mesi sono una vera e propria tappa fondamentale per il loro sviluppo neuromotorio. Acquisiscono capacità cognitive e peculiarità caratteriali. Passa, infatti, molto tempo ad osservare ed ascoltare il mondo attorno a lui. Questo gli perfette anche di riconoscere una voce. Si inizia quindi a conversare con i propri genitori.

È molto importante parlare al neonato durante l’allattamento, o durante il cambio del pannolino. Rispondiamo sempre con un sorriso e cerchiamo di farlo giocare con qualcosa di idoneo per la sua età. Sono importantissimi i colori, così facendo ne trarrà beneficio anche la sua indipendenza e capacità di socializzare.

Nei prime due mesi i piccoli dipendono dagli altri per iniziare l’interazione. A metà del secondo mese, circa inizia a rispondere con un sorriso, mentre tra i 3/4 mesi risponde anche con risate o grida. In questo momento in neonato è più sveglio e cerca di interagire con il mondo circostante. Anche nei movimenti è più forte fisicamente.

Inizia ad aprire e chiudere i pugni, riesce a tenere un sonaglio, ad esempio. Da questo momento, oltre alla voce dei genitori inizia ad essere molto attento a quella dei fratelli o di altri bambini. Cerca di esplorare il mondo attorno a lui scuotendo ed afferrando il suo giocattolo preferito. Si diverte a guardare le mani e a giocare con le dita.

Si porta spessissimo le mani alla bocca. I suoi giochi devono essere super colorati e con colori a contrasto. È importante iniziare ad ascoltare della musica insieme o leggere delle storielle. Il compito dei genitori, come riporta anche il sito del Bambino Gesù, è quello di aiutarli nelle tappe evolutive stimolando il loro sviluppo psicomotorio. Un’ottima idea è la palestrina con gli oggetti attaccati che il piccolo può colpire e tirare.