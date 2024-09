Nessuno sa che questa funzione della lavatrice è proprio ciò che serve per profumare il bucato

Come profumare il bucato grazie ad una funzione super ‘segreta’ delle lavatrice: in pochi la conoscono, ma è fenomenale!

La lavatrice è un elettrodomestico utilissimo, che ha letteralmente rivoluzionato il nostro modo di svolgere le faccende domestiche. Se in passato si trascorrevano molte ore a lavare i panni a mano sprecando, quindi, tempo ed energie, adesso è possibile semplicemente riempire il cestello, facendo attenzione a non mischiare capi bianchi e colorati, selezionare il programma più adatto e far partire il ciclo di lavaggio.

Decisamente un bel cambiamento rispetto all’epoca delle nostre nonne! Ad ogni modo, anche quando si fa il bucato con la lavatrice è indispensabile adottare qualche semplice, ma efficace accorgimento per avere sempre indumenti belli puliti e profumati.

In particolare, quest’oggi vogliamo svelarti una funzione che in pochissimi conoscono che permette di profumare il bucato all’ennesima potenza.

Nessuno sa che questa funzione della lavatrice ti permette di profumare il bucato: trucco fenomenale

Come abbiamo anticipato poco fa, anche quando si fa il bucato con la lavatrice è necessario adottare qualche astuto stratagemma per rendere i panni super profumati. A tal proposito, non tutti lo sanno, ma esiste una funzione segreta che permette di ottenere questo risultato senza aggiungere prodotti extra durante il lavaggio.

Forse non l’avevi mai notato prima d’ora, ma anche nella tua lavatrice è presente un tasto ‘nascosto’ all’interno del cassettino del detersivo. Una sorta di linguetta di sgancio, che va tirata verso l’esterno per poter estrarre la vaschetta stessa. Così facendo, sarà possibile lavarla approfonditamente, raggiungendo anche gli angoli più remoti.

Sì, perché all’interno del cassetto del detersivo, a lungo andare, si depositano residui di detergenti e di sporcizia. Inoltre, l’umidità che vi si accumula potrebbe dare origine alla muffa e alla proliferazione di germi e batteri. Tutti questi fattori messi insieme sono di fatto responsabili della presenza dei cattivi odori in lavatrice.

Se dunque non si svolge questa semplice operazione regolarmente, si rischia che anche i panni puliti finiscano con l’emanare odori tutt’altro che gradevoli. Quindi, una volta premuto il tasto segreto, non ti resterà che smontare la vaschetta, metterla nel lavandino e pulirla sotto l’acqua con l’aiuto di una spazzola di piccole dimensioni o di un vecchio spazzolino da denti.

Infine, asciuga la vaschetta per eliminare ogni traccia di umidità e rimettila al suo posto. In questo modo, non solo la tua lavatrice sarà sempre perfettamente pulita, ma anche il bucato al suo interno sarà sempre super profumato. Un ultimo accorgimento: quando l’elettrodomestico non sta andando, lascia il cassettino del detersivo aperto. Così al suo interno non si formerà puzza di umidità.