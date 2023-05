Dalla tua lavatrice escono cattivi odori? Metti questo ingrediente e risolvi subito

Per la cura della lavatrice è bene usare ingredienti naturali. Ce n’è uno che elimina i cattivi odori e rende il bucato pulito e profumato.

Per le faccende domestiche, sarebbe sempre conveniente ricorrere a metodi naturali, non solo per una questione ecologica ma soprattutto economica. Con semplici ingredienti che si trovano in casa, infatti, si può pulire, sgrassare, spolverare e smacchiare.

Uno dei prodotti più usato è il limone, noto per le sue elevate proprietà pulenti e igienizzanti. Oltre ad essere molto efficace per le pulizie è un ottimo alleato per la cura della lavatrice. Si può, innanzitutto, usare per effettuare dei lavaggi a vuoto, indispensabili per ostacolare la formazione dello sporco, sterilizzare l’elettrodomestico ed eliminare eventuali cattivi odori dovuti all’utilizzo frequente.

È sufficiente inserire nel cestello l’equivalente di una tazza di succo di limone e premere sul pulsantino del lavaggio ad alte temperature. Attenzione a filtrare per bene il liquido e rimuovere tutti i semi, altrimenti potrebbero otturare le tubazioni e rovinare le guarnizioni. Al termine della centrifuga, la lavatrice non solo sarà perfettamente pulita ma avrà un gradevolissimo odore agrumato.

Il limone è perfetto non solo per pulire la lavatrice ma anche per lavare gli indumenti sporchi

Il limone può essere usato anche per pretrattare le macchie dei vestiti e dei tessuti in generale, specialmente quelle difficili da eliminare. Bisogna strofinare un po’ di succo di limone sulla parte sporca e, poi, passare un panno in microfibra leggermente inumidito. Se non si vuole lavare il prodotto a mano lo si può inserire in lavatrice e si otterrà una risultato straordinario.

Chi adora utilizzare indumenti bianchi o chiari sa quanto è difficile rimuovere lo sporco e mantenere la lucentezza dei capi nel tempo. Forse non tutti sanno che, per ottenere un bell’effetto sbiancante, basta qualche goccia di limone.

Dopo aver messo i vestiti nella lavatrice, si aggiunge mezzo misurino di succo di limone direttamente nel cestello e si aziona il programma del lavaggio. Anche in questo caso, però, bisogna fare molta attenzione a filtrare il succo e a premurarsi che non ci siano semi o grumi. Una volta stesi e asciugati, i capi non avranno aloni giallastri e saranno splendenti.

La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile e, per questo, va trattato con estrema cura. Va pulito con costanza (anche quotidianamente, se necessario) perché potrebbe non funzionare correttamente se intasato dallo sporco.

Per scongiurare guasti irreparabili, è utile preparare una miscela di acqua demineralizzata e il succo di 2 limoni grandi e versarla in un flacone. Si spruzza il composto nel cestello e nella guarnizione dopo i lavaggi e, poi, si rimuovono le impurità con un panno di microfibra. È consigliato ripetere l’operazione con la maggior frequenza possibile e, comunque, almeno a giorni alterni.

Il limone, infine, è ottimo anche per trattare gli altri elementi della lavatrice, per rimuovere la muffa, il calcare e i residui di detersivo dall’oblò, dal cassettino e sulle zone esterne. Prima di usarlo sull’elettrodomestico, tuttavia, bisogna sempre leggere le istruzioni di fabbrica o contattare il venditore, per essere certi che l’ingrediente non possa arrecare danni.