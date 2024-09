Potresti già capire che colore di occhi avrà tuo figlio: fai questo test

C’è un modo per scoprire il colore degli occhi che avrà un bambino. Ecco come fare per avere una risposta.

I bambini, alla nascita, non hanno un colore degli occhi ben definito. All’inizio, possono sembrare blu o grigi per via della poca melanina presente. Con il passare dei mesi, la situazione si stabilizza fino a rivelare la tonalità che avranno da adulti. A volte, i cambiamenti sono davvero radicali. Molti genitori non vedono l’ora di scoprire questo dettaglio.

La fretta, tuttavia, può trarli in inganno. Non è insolito assistere a delusioni. Per fortuna, c’è un metodo più sicuro per indagare sulla questione. Può essere davvero divertente eseguire questo test. Si basa sulla genetica e bastano pochissime informazioni per portarlo a termine.

La soluzione arriva dalla genetica: come scoprire il colore degli occhi del nascituro

L’aspetto fisico dei bambini non dovrebbe essere determinante. È la salute ad avere la priorità, soprattutto durante i lunghi mesi di attesa. Avere delle curiosità, tuttavia, è perfettamente normale. Molti genitori si interrogano sul colore degli occhi che avranno i loro piccoli. Dalle ecografie questo dettaglio non è visibile. Neanche quelle in 3D possono risolvere la questione. Inoltre, durante i primi mesi di vita si verificano tanti cambiamenti a livello oculare. Spesso, l’iride si scurisce, fino a diventare marrone.

Il sito ufficiale della Chicco ha condiviso un test facile da eseguire. È abbastanza sicuro perché chiama in causa la genetica. Per fare luce sulla situazione, bisognerà prendere in esame i colori delle iridi dei genitori. Ovviamente, ci possono essere sempre delle variazioni per via dei numerosi geni coinvolti.

Ecco la tabella di riferimento:

Occhi verdi + occhi verdi: nel 75% dei casi le iridi del bambino saranno verdi, nel 25% blu e in una percentuale inferiore al 1% marroni Occhi verdi + occhi marroni: nel 50% dei casi saranno marroni, nel 37,5% verdi e nel 12,5% blu Occhi blu + occhi marroni: nel 50% dei casi saranno marroni e nell’altro 50% blu Occhi marroni + occhi marroni: nel 75% dei casi saranno marroni, nel 18,5% verdi e nel 6,25% blu Occhi verdi + occhi blu: nel 50% dei casi saranno verdi e nell’altro 50% blu Occhi blu ù occhi blu: nel 1% dei casi saranno verdi e del 99% blu

Gli occhi, ad ogni modo, presentano tante sfumature. Non si limitano ad avere al loro interno un’unica tonalità. Questo fa parte dell’unicità degli esseri viventi che sono tutti diversi tra loro. I bambini, in certe situazioni, possono presentare un’eterocromia e cioè una differenza di colore tra le due iridi o anche all’interno della stessa iride (eterocromia settoriale). Nell’uomo è una condizione rara che si verifica nel meno dell’1%.