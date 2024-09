Segnali di un bambino daltonico: se hai dubbi prova questo test

I genitori devono conoscere i segnali che suggeriscono un possibile daltonismo nei bambini. C’è un test che si rivela molto utile.

Si chiama daltonismo quella condizione genetica che provoca l’incapacità di distinguere e riconoscere alcuni colori. Ne esistono diverse varianti, la più diffusa è il daltonismo rosso-verde. Come capire precocemente che il proprio bimbo è daltonico?

L’alterata percezione dei colori viene definita daltonismo. Chi è affetto da acromatopsia ha una visione monocromatica dell’ambiente potendo vedere solo il bianco e il nero non percependo né il rosso né il verde né il blu. La protanopia, la deuteranopia e la tritanopia, invece, sono associate ad una visione bicromatica percependo solo due dei colori primari.

Rispettivamente le condizioni provocano un’insensibilità al rosso, al verde e al blu. La scoperta dei disturbi legati alla visione dei colori spetta a John Dalton, da qui la parola daltonismo. Lui stesso era affetto da deuteranopia rosso-verde (la più comune). Proprio i colori sono la chiave per capire se il proprio bimbo è daltonico oppure no. Ci sono più test a cui sottoporre il bambino per arrivare ad una facile diagnosi.

Il test più efficace per la diagnosi di daltonismo nei bambini

Ci sono diversi metodi per capire se il bambino è daltonico oppure no. Il più semplice prevede di dare al bimbo un astuccio di pastelli di diverse gradazioni di colore e chiedergli di metterle in ordine per tonalità. Se non riuscirà a raggruppare in modo corretto le nuance di verde, rosso e blu allora potrebbe essere affetto da daltonismo.

Un secondo metodo è il test di Ishihara che avviene tramite l’uso di tavole numeriche contenute in sequenza in un libro. Queste tavole sono disegnate proprio per eseguire un veloce test di riconoscimento dei colori. Una serie di punti di dimensioni variabili compongono un numero che è facilmente riconoscibile da chi ha una normale percezione cromatica mentre rimane difficile per chi è daltonico visto che non visualizzerà correttamente l’insieme dei pallini e vedrà solo uno sfondo confuso.

Quando il bimbo è molto piccolo e ancora non conosce i numeri si può utilizzare lo stesso test ma sostituendo i numeri con dei simboli facilmente riconoscibili come un cane o una casa. Un’altra alternativa a numeri e simboli è un percorso colorato nella tavola. I pediatri dispongono di queste tavole di Ishihara ed effettuano il test del daltonismo quando i piccoli pazienti hanno tra i 4 e i 6 anni di età.