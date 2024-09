Sembra di essere in Grecia, ma siamo in Italia: il borgo da visitare per una vacanza indimenticabile

Una realtà che sembra arrivare dai contesti ammirati generalmente in Grecia. Siamo in Italia, a non moltissimi chilometri da Roma.

Una somiglianza sensazionale con il classico contesto greco, quello ammirato andando a scrutare le bellezze delle classiche isolette elleniche. Niente di più curioso e per l’appunto stupefacente. La realtà, invece è un’altra. Un borgo dalla bellezza mozzafiato, cosi come di tradizione tipicamente italiana capace di attirare a se le attenzioni di non pochi turisti. Oggi, questa località è tra le più apprezzate del centro Italia, e le ragioni sono più che mai evidenti se si passa di lì.

Un contesto assolutamente unico a soltanto pochi chilometri da Roma. Protagonista in questione è Sperlonga, a due passi da Gaeta, un borgo marinaio tra i più belli offerti dal patrimonio italiano. Arroccato su uno sperone roccioso, con sguardo sicuro verso il mare che ne disegna il contorno perfetto. Agli occhi del turista, uno spettacolo forse senza eguali. Numerose, chiaramente, le opportunità per chi vuole visitare questo incantevole luogo, tanto simile allo stesso contesto greco.

Il borgo italiano che ricorda la Grecia: le maggiori attrazioni

I vicoletti del centro di Sperlonga hanno dalla loro la particolarità tutta italiana e non solo chiaramente. Tutt’intorno il mare e una vegetazione che riempie di colore l’intero ambiente. I luoghi da visitare, in questa splendida cornice non sono certo pochi. Oltre alle stradine del borgo, tra caratteristiche casette e locali tipici attraverso i quali lanciarsi in una totale immersione nella locale tradizione.

Un pozzo antico, perso tra le vie del borgo, con un pergolato molto particolare. L’invasione dei turchi sulle mura, come dipinto sulle mura, consumato dal tempo ma sempre vivo nella storia di questi luoghi. La torre Truglia, sofisticato sistema di difesa di torri di avvistamento e mura fortificate, il tutto chiaramente per provvedere alla difesa di quei territori. Suggestiva, inoltre, la Torre Capovento, sul Monte Bazzano.

Una delle attrazioni assolutamente centrali, a Sperlonga è senza dubbio la villa di Tiberio, con le sue incredibili opere marmoree che celebrano le gesta di Odisseo. Essa, nasce dai lavori di ingrandimento apportati alla villa appartenuta all’imperatore Tiberio nel II secolo d.C. Numerosi gli ambienti presenti all’epoca, tra questi un impianto termale e un vivaio dedicato all’allevamento di frutti di mare. E poi, gli scavi, affascinanti, circondati dal mare, e un museo che li racchiude. Sperlonga, insomma, è tra quei luoghi, con il suo incantevole borgo, da visitare assolutamente.