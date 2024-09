Halloween 2024 nei parchi divertimento: quali sono e che spettacoli offrono per grandi e piccini

Manca ancora qualche settimana per Halloween anche se non per forza bisogna aspettare fine ottobre per vivere quell’atmosfera.

In linea di massima si sarebbe portati a immaginare i festeggiamenti, o comunque, le ambientazioni tipiche di quel momento dell’anno, esclusivamente nei giorni conclusivi di ottobre. Il tema, è chiaramente Halloween ma la situazione è ben diversa da ciò che si può, per l’appunto immaginare. Fino a qualche anno fa, forse, era davvero cosi. 31 ottobre, magari qualche giorno prima, addobbi, festeggiamenti vari e via a pensare all’anno successivo, oggi, tutto è diverso.

Di questi tempi, per l’appunto, non sono pochi i parchi tematici che già molto prima dei giorni di festa ufficiali entrano in modalità Halloween. I parchi giochi, ormai, sul territorio italiano non si contano certo. Proprio per questa ragione la scelta per vivere emozioni forti a tema Halloween è più che mai articolata, le opzioni non mancano di certo. La notte delle streghe si può vivere ben prima della sua naturale collocazione sul calendario, e in modo più che mai soddisfacente.

Parchi a tema Halloween 2024: le migliori opzioni in Italia

Cosi come anticipato, in Italia, la scelta in merito ai parchi divertimento a tema Halloween non manca di certo. Già dal 20 settembre, per esempio, a Leolandia, in provincia di Bergamo, saranno pronti gli addobbi e i contesti d’eccezione per la notte delle streghe. Zucche giganti, scope magiche e tanto altro ancora per offrire a tutti i giovani e meno giovani una esperienza davvero indimenticabile. Appuntamento da non perdere anche a Gardaland, in provincia di Verona, dove nei fine settimana dal 3 ottobre al 3 novembre prenderanno il via una serie di eventi in stile horror.

A Movieland, sempre in provincia di Verona dal 5 ottobre al 3 novembre andranno in scena una serie di eventi chiaramente caratterizzati dall’appuntamento del prossimo 31 ottobre, per il quale, chiaramente, il parco a tema ha in programma una festa davvero imperdibile. Mirabilandia, in provincia di Ravenna, non perderà certo occasione per offrire ai suoi ospiti una serie di esperienze da sogno. Appuntamento dal 5 ottobre al 3 novembre ogni fine settimana.

Tra gli inizi di ottobre e novembre, insomma, gli appuntamenti in tema Halloween non mancheranno di certo nei migliori parchi a tema italiani. Appuntamenti imperdibili, inoltre, anche ad Acquaworld in provincia di Milano, al Cavallino Matto a Castagneto Carducci, al Parco di Collodi di Pistoia, a Cinecittà World, Raibow Magicland e Zoomarine in provincia di Roma. Appuntamenti, tutti da non perdere assolutamente.