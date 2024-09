Il tuo compagno sarà un buon padre? I dettagli da osservare per capirlo subito

Come capire se il tuo compagno potrà essere un buon padre per i vostri figli? Attenzione a questi dettagli.

Mater semper certa: la madre è sempre certa, dicevano i Latini. Invece per quel che riguarda il padre questa certezza è decisamente più vacillante. Ciò non toglie che i figli si facciano in due e che quello che gli psicologi chiamano “codice paterno” sia fondamentale per la crescita armoniosa del piccolo.

Possiamo dire che madre e padre esprimono due forme differenti ma complementari dell’amore genitoriale: l’amore di accettazione (materno) e l‘amore di trasformazione (paterno). La madre rappresenta l’accoglienza incondizionata del figlio, accettato così com’è. Ma crescere vuol dire anche evolversi e migliorare, mettere a frutto i propri talenti.

Spronare e porre condizioni al figlio è precisamente il ruolo del codice paterno, che aiuta a scoprire e a valorizzare le proprie potenzialità. Come capire se l’uomo al tuo fianco saprà rivelarsi un buon padre? Occorre osservare attentamente alcuni dettagli per capirlo.

Come capire se lui sarà un buon padre

Il primo dettaglio da osservare è l’attenzione: un uomo pieno di cure e attenzioni con la donna che ama lo sarà anche con i figli, bisognosi di una presenza paterna capace di garantire loro amore e rassicurazioni. Attenzione anche al senso dell’umorismo: un uomo che sa ridere e far ridere, che sa far ritrovare il sorriso, indica creatività e intelligenza.

Un buon padre, abbiamo detto, deve porre condizioni ai figli, unico modo per non farli adagiare nella bambagia. Per questo servono polso e fermezza, le doti che rendono l’uomo sicuro nelle decisioni e capace di mantenere il sangue freddo anche in situazioni difficili. Quando serve il padre deve sapere dire “no”.

E ancora: un uomo potrà essere un buon padre se è presente nella tua vita, ti sostiene e ti appoggia nelle scelte. Se un uomo è un porto sicuro in amore, lo sarà anche quando si allargherà la famiglia. Anche valori come rispetto e educazione sono fondamentali. Un uomo rispettoso e educato li trasmetterà anche ai figli.

Ti sarà capitato di ammalarti. L’uomo che ami si è occupato di te? Si è preso cura della tua salute nel momento della malattia preparandoci da mangiare, portandoti le medicine, rimboccandoti le coperte? Se lo ha fatto per te, lo farà sicuramente anche con il frutto del vostro amore.

Inutile dire che anche l’amore incondizionato non può mancare. Sopportare da anni gli sbalzi d’umore tipicamente femminili e pure le interazioni (non sempre facili) coi suoceri è la prova del nove: è un uomo che sa amare qualcuno e rimarrà anche nei momenti di difficoltà.

Infine, tra le qualità fondamentali c’è anche la volontà di essere padre. Un uomo che ha espresso in più circostanze il desiderio di essere padre dà sicurezza: così allargare la famiglia sarà un cammino percorso in due che farà crescere entrambi.