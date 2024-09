Ripescaggio Carta spesa 500€, molti ci sperano: qual è la verità

Le graduatore dei beneficiari della Carta spesa da 500 euro sono state redatte. Chi è rimasto fuori può sperare in un ripescaggio?

Gli esclusi dalle erogazioni della Carta spesa Dedicata a Te dal valore di 500 euro possono sperare in un ripescaggio o devono prendere consapevolezza del fatto che non riceveranno mai i soldi? Scopriamo la verità.

L’importo della Carta Dedicata a Te nel 2024 è aumentato da 460 a 500 euro. La somma si può utilizzare per comprare generi alimentari, carburante, abbonamenti ai trasporti pubblici locali. Un aiuto importante per risparmiare un bel gruzzoletto da spendere in altro modo in un periodo economicamente difficile.

La Carta spesa è nata nel 2023 ma già nel 2024 potrebbe vedere la fine. Il Governo sembrerebbe intenzionato a non prorogare la misura per recuperare risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico richiesta dall’Unione Europea. A maggior ragione chi è stato escluso dalle graduatorie dei beneficiari si chiede se può sperare in un ripescaggio prima di perdere la possibilità di ottenere la Carta Dedicata a te per sempre. L’INPS ha già inviato le liste ai Comuni e i giochi sono chiusi (o forse no?).

Si può ancora sperare di avere i soldi della Carta Dedicata a te?

I Comuni stanno avvisando chi deve andare a ritirare la Carta spesa presso un Ufficio Postale. I cittadini già percettori del beneficio, invece, vedranno ricaricare la propria card con la nuova somma. Molte famiglie con i requisiti rimarranno scontente perché rimaste fuori dall’aiuto economico. Continuano a sperare, però, di potervi rientrare qualora i nuclei beneficiari non dovessero rispettare una regola fondamentale, quella di effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024 per attivare la card.

Nello specifico gli esclusi credono che i soldi non spesi dai percettori che per distrazione o inconsapevolezza non attiveranno la Carta Dedicata a te in tempo verranno ridistribuiti a chi è rimasto fuori dalla lista pur soddisfacendo i requisiti. Purtroppo non c’è alcuna speranza che questo accada. Le somme non utilizzate torneranno nelle casse dello Stato. Affiora anche un’altra speranza.

Sembrerebbe che l’INPS abbia incluso tra i beneficiari anche i percettori di Assegno di Inclusione e di Carta Acquisti. Parliamo di persone escluse per Legge dalla ricezione della Carta spesa da 500 euro. Si è trattato di un errore oppure di un aiuto che l’INPS ha voluto erogare alle famiglie con reddito molto basso? Qualunque sia la risposta non crediamo che qualora i soldi tornassero indietro la lista si allungherebbe di nuovi beneficiari.