Sdraietta per neonato: quali sono i ‘dettagli’ da conoscere per un acquisto e uso in sicurezza

Devi acquistare una sdraietta per il tuo neonato? Attenzione a questi importanti dettagli da conoscere per la sua sicurezza.

Le sdraiette per neonato fanno ormai parte dell’equipaggiamento indispensabile per accogliere al meglio l’arrivo di un bambino in casa. Questi pratici lettini, offrono un comodo sostegno al neonato nei suoi primi mesi di vita, supportando ergonomicamente il suo corpo.

Non solo, la sdraietta permette alla mamma di avere il suo bambino sempre vicino, senza rinunciare alle normali attività quotidiane. La sdraietta può essere utilizzata soprattutto durante le prime settimane di vita del neonato, momento in cui il nascituro necessita di una posizione il più possibile comoda e distesa.

Le sdraiette sono pensate per svolgere molteplici funzioni: dal riposo durante il giorno, ai momenti di gioco, fino al trasporto in macchina. Se dotata di carillon e giostrine, la sdraietta può rivelarsi un comodo spazio per il primo apprendimento, dove lasciare in sicurezza e tranquillità il proprio neonato.

Sdraiette per neonati: i dettagli da non sottovalutare

Prima di procedere all’acquisto di una sdraietta, conosciuta anche come infant seat, è necessario conoscere i dettagli da non sottovalutare, in modo tale da offrire il massimo del comfort e della sicurezza al proprio bambino. È fondamentale scegliere prodotti a norma, realizzati secondo le vigenti normative CE, onde evitare spiacevoli infortuni o conseguenze sul neonato. In secondo luogo, è bene accertarsi la capacità di contenimento della sdraietta, la quale deve supportare al meglio il corpo del bambino.

La sdraietta deve essere sempre posizionata a terra, mai sollevata: il movimento del bambino potrebbe farla cadere, mettendo a rischio l’incolumità del suo ospite. È fondamentale, quindi, acquistare sdraiette con basi che possono ben aderire a qualsiasi superficie e peso. Il materassino deve essere morbido e avvolgente, permettendo una seduta corretta e un supporto confortevole della schiena.

Nei modelli premium, inoltre, è possibile usufruire di diverse funzioni molto piacevoli. Dalle vibrazioni, ai suoni fino alle giostrine già installate, la presenza dei giochi può calmare e intrattenere il bambino durante il giorno. In ogni caso, è bene non utilizzare la sdraietta per troppe ore durante il giorno, né come supporto per il riposo notturno. Dopo i cinque mesi di vita, inoltre, la sdraietta potrebbe rivelarsi un oggetto pericoloso di fronte alle nuove esigenze di movimento del bambino.