È un’abitudine molto importante: cosa fanno William e Kate per calmare i figli prima di metterli a letto

William e Kate, per far addormentare George, Charlotte e Louis, hanno una tecnica che utilizzano ormai da anni ed è molto efficace.

William e Kate sono insieme da oltre 10 anni e in questo lungo tempo hanno avuto modo di conoscersi bene e soprattutto di creare una bellissima famiglia. Si sono sposati il 29 aprile del 2011, dopo cinque mesi dal fidanzamento ufficiale, nell’Abbazia di Westminster, alla presenza di migliaia di invitati e di milioni di spettatori. Due anni più tardi sono diventati genitori per la prima volta di George, nel 2015 è nata Charlotte e nel 2018 Louis.

Hanno sempre cercato di far vivere ai propri figli una vita normale, e in particolare Kate, che ha avuto un’infanzia felice- come ha raccontato un amico della famiglia reale a People- desidera lo stesso per i suoi tre bambini: “Vuole emulare la sua educazione, vivendo in campagna come una famiglia unita. Vuole disperatamente quella normalità per i suoi figli”. In passato, la coppia, parlando della loro famiglia, ha raccontato un’abitudine che mettono in pratica per far addormentare i bambini.

William e Kate, cosa fanno ogni sera per calmare i figli: succede prima di dormire

William e Kate sono diventati genitori nel 2013 e nel corso degli anni, con tre figli, hanno avuto modo di imparare e mettere in pratica alcuni importanti consigli. Come fa sapere il Mirror, che cita il Sun, il principe avrebbe raccontato, in particolare, qual è il metodo che utilizza da sempre per far addormentare i bambini. È una tecnica che ha usato la prima volta con George e che in seguito è stata efficace anche per Charlotte.

“William apriva i rubinetti del bagno, in modo che George che era un pessimo dormiglione e aveva il sonno leggero, si addormentasse al suono dell’acqua corrente. Ha usato esattamente la stessa tecnica con Charlotte, che ha avuto l’effetto desiderato in pochissimo tempo”, riporta il quotidiano. Da quando scritto, quindi, sembrerebbe che il principe per far addormentare i suoi figli apra il rubinetto del bagno, lasciando scorrere l’acqua.

Ma non è l’unica abitudine che mette in pratica, infatti durante un Garden Party a Buckingham Palace nel 2024, ha raccontato come fa a calmare Louis e farlo addormentare. A quanto pare ci riesce leggendo un libro di bambini di un autore emergente Rowan Aderyn, di cui ha ricevuto in regalo una copia: “È fantastico, così stimolante”. Ha inoltre svelato in passato, durante una visita ad una gelateria nel Galles del Sud, un altro titolo di un libro per bambini che legge ai suoi figli, ovvero La stanza sulla scopa di Julia Donaldson: “Lo leggo sempre ai nostri figli”.