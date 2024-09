Bando personale ATA, basta il diploma: come fare subito domanda

E’ disponibile online il bando per il personale ATA, per accedere al quale basta essere in possesso di un titolo di diploma: ecco tutte le info.

Il mondo del lavoro sta vivendo un periodo davvero molto, molto delicato. Gli aspetti da tenere in considerazione sono, da questo punto di vista, davvero tanti. Mancano da tempo gli investimenti per creare nuovi spazi occupazionali ed in tal senso il tutto viene aggravato dal fatto che molte realtà, medie, piccole o grandi, fanno una enorme fatica ad andare avanti. Davanti ad una chiusura, in maniera del tutto inevitabile si va ad allargare quella piaga che va sotto il nome di disoccupazione.

Se a tutto ciò si aggiunge che gli stipendi sono fermi ormai da tantissimo tempo e non riescono più a regger botta davanti a questo fenomeno dell’inflazione, allora il quadro che ne viene fuori diventa nero. In una situazione del genere sempre più persone si rivolgono al pubblico per cercare una maggiore solidità e stabilità. In tal senso, i diplomati non possono non tenere in considerazione delle opportunità che arrivano. Come, ad esempio, il bando per l’assunzione del personale ATA.

Assunzione personale ATA: cosa sapere su questo bando

Il personale ATA comprende varie figure. Dal classico collaboratore scolastico fino ad arrivare agli assistenti amministrativi e tecnici, senza dimenticare altre figure specifiche di alcuni istituti (come l’assistente in cucina). In tal senso, solitamente l’iter da seguire è molto lungo. Si entra in graduatorie di supplenze, con incarichi annuali o di breve durata. In questo caso, è stato messo in essere un concorso che permette una assunzione diretta. Per poter partecipare a questa procedura concorsuale basta avere il diploma.

La Regione che ha posto in essere questo concorso è quella delle Marche, per il Conservatorio Statale di Musica G. Rossini di Pesaro. Le figure che si cercano sono quelle dei collaboratori scolastici. Si rivolge ad una fetta di popolazione molto ampia, ma è una occasione da non sprecare e da non sottovalutare proprio per la sua stessa natura. Prima di procedere andando a vedere ulteriori dettagli, ti ricordiamo come le famiglie possono avere i libri per i figli gratis.

Concorso per collaboratore scolastico: scadenze ed altre info

La domanda andrà presentata entro e non oltre l’8 ottobre ed i posti messi a bando sono due. Non dovrai far altro che compilare la domanda, inserendo tutte le informazioni che di volta in volta ti verranno richieste. La procedura è molto semplice. Auguriamo per questo motivo un grosso in bocca al lupo per tutte le persone che decideranno di prendere parte a questa procedura.