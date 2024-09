Amanda Lecciso, viene fuori la dolorosa decisione presa prima dell’ingresso al GF: non aveva altra scelta

La sorella di Loredana Lecciso ha raccontato cosa ha dovuto fare prima di varcare la porta rossa, la sofferenza della concorrente.

Amanda Lecciso è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello, ha fatto il suo ingresso dopo una settimana dall’inizio del reality, accompagnata dalla famosa sorella, Loredana, compagna di Al Bano Carrisi. La gieffina ha rivelato la dolorosa decisione che ha dovuto prendere prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Nel corso della puntata serale in cui ha fatto il suo ingresso l’abbiamo vista sorridente e solare, ha subito dato l’impressione di essere un personaggio molto allegro. Ma poi ha raccontato il dolore provato per i suoi figli.

Il racconto di Amanda Lecciso sui figli, cosa ha dovuto fare

Amanda Lecciso, a differenza della sorella Loredana, è lontana dal mondo della televisione, si dedica a tutt’altro. Gestisce, infatti, alcune strutture ricettive ed è mamma di due splendidi figli, un bambino di 10 anni e un adolescente di 16 anni, avuti da due padri diversi.

Si definisce prima di tutto una mamma, ed è questo quello che ha detto nel video di presentazione prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello. Da quando è entrata, infatti, non ha perso occasione di parlare di loro e proprio mentre chiacchierava con Shaila su quanto sia bello essere madre, ha rivelato la decisione che ha dovuto prendere prima di entrare nella casa. Per lei non è stato facile lasciarli prima di iniziare quest’avventura, anche perché non sa per quanto tempo non potrà vedere i suoi bambini.

A Shaila ha però detto che tutto sommato non è preoccupata perché ha affidato ai suoi figli alle sorelle e alla madre: “Per il momento sono tranquilla“. Quel “per il momento” è un’affermazione carica di ansia, perché Amanda sa che prima o poi potrebbe iniziare a sentire la loro mancanza, cosa più che normale per una madre. A parlare dei figli di Amanda Lecciso è stata anche la sorella Loredana, che ha spiegato chi si occuperà dei figli della sorella.

La compagna di Al Bano ha raccontato che i padri dei rispettivi figli di Amanda le hanno detto, prima di entrare nella casa, di non preoccuparsi perché avrebbero badato loro ai figli, rassicurandola e invitandola a stare tranquilla. Loredana ha detto che la sorellina ha iniziato quest’avventura “con il cuore colmo di curiosità” e che lei la sosterrà per tutto il percorso. La Lecciso ha poi aggiunto che capiterà di vederla dello studio del Grande Fratello per sostenere la sorella, dovremo dunque aspettarci di vederla in qualche puntata serale.