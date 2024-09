Come capire se anche tu avrai in automatico il bonus Natale da 100€

Mentre il bonus Natale da 100€ è pressoché confermato, in molti si chiedono quali sono i requisiti per ottenerlo: quello che c’è da sapere.

Non sembrano esserci molti dubbi sul futuro della misura prevista a gennaio: il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha spiegato che è stato possibile anticipare in contributo al 100€ i lavoratori. Dapprima sembrava essere slittato a gennaio, ma visto che, come spiegato dallo stesso, “le entrate stanno andando bene”, tale contributo prenderà forma nell’ultimo mese dell’anno.

Il decreto legislativo Irpef-Ires entrerà in vigore il primo gennaio, ma il cosiddetto ex bonus Befana avrà vita propria, regalando a Natale un contributo extra da spendere in un periodo particolarmente complesso dell’anno. Questo grazie ad un emendamento del governo al decreto omnibus, che è stato confermato nelle scorse ore.

In questo scenario dove regnava un certo caos, ma tutto sembra prendere forma, i cittadini continuano a chiedersi quali siano i requisiti specifici. Cerchiamo dunque di fare maggior chiarezza, così da arrivare a dicembre senza troppe sorprese.

A chi spetta il bonus Natale (o bonus Tredicesima) da 100€

Il Bonus Natale, conosciuto anche come Bonus Tredicesima, è destinato a una fascia specifica di lavoratori. La misura prevede l’erogazione di 100 euro netti senza tassazione, riservati ai lavoratori dipendenti con figli e redditi annui compresi tra 8.500 e 28.000 euro. Ma analizziamo nel dettaglio.

Questi beneficiari, al momento, sono soggetti a un’aliquota Irpef del 23%, il che rende il bonus un sollievo tangibile in un periodo economicamente complesso. Si stima che la misura interesserà circa un milione di persone, con un costo complessivo di 100 milioni di euro.

Per poter beneficiare del Bonus Natale da 100 euro, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, come già accennato, il reddito complessivo del lavoratore non deve superare i 28.000 euro. Inoltre, è indispensabile avere almeno un figlio a carico. In caso di coniuge, questo non deve essere separato; se invece si è un genitore single, basta che il figlio sia fiscalmente a carico.

Inoltre è importante sottolineare che questo bonus non è rivolto a pensionati (seppur con minori a carico) e a coloro che percepiscono assegni equiparati. In particolare, questa esclusione riguarda tipologie di reddito come:

Pensioni di vecchiaia o anzianità

Assegni sociali

Assegni di invalidità

Altri trattamenti previdenziali che non derivano da un’attività lavorativa dipendente.

Per quanto riguarda la somministrazione, il Bonus Natale sarà erogato direttamente nella tredicesima busta paga dell’anno, un’aggiunta utile e apprezzata soprattutto in vista delle spese natalizie.