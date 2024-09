Dove godersi un weekend all’aria aperta con i bambini: lista delle aree picnic più belle in tutta Italia

Viaggiare, muoversi con i bambini può rappresentare per alcuni una specifica difficoltà. In certi casi però, sembra non essere cosi.

Il viaggio con un bambino piccolo, per molti risulta essere assolutamente insostenibile, fuori discorso, per intenderci. Altri, invece, con tutta la naturalezza di questo mondo sono pronti ad affrontare ogni specifica ed eventuale situazione pur di consentire, anche al piccolo di casa di vivere una situazione nuova, intrigante, che possa addirittura lasciare un piacevole ricordo. Per fortuna, di questi tempi, le occasioni per muoversi in questo senso, non mancano di certo.

Le situazioni, quindi, che possono offrire comfort e bei momenti per tutta la famiglia non mancano di certo. Se si pensa, per esempio, alle aree pic nic, poste nelle vicinanze di borghi, luoghi di interesse e quant’altro, si ha la possibilità di immaginare una ricca offerta destinata a ogni tipologia di turista, compreso chiaramente quello accompagnato dai propri figli. Alcune strutture, in giro per l’Italia, offrono una tipologia di trattamento davvero incredibile, assolutamente da provare.

Weekend all’aria aperta con i bambini: una serie di preziosi consigli

In merito alla presenza, sul territorio italiano di consigli riguardanti le aree pic nic da visitare e vivere, per tutta la famiglia, le possibilità possono essere davvero svariate. La zona di picnic al Parco Fluviale Marano sul Panaro in provincia di Modena, per esempio. Una esperienza a trecentosessantagradi, immersi nella natura e tra le bellezze di un contesto unico. Altra meta ideale può essere, poi, l’area picnic di Cipresseta di Fontegreca, provincia di Caserta. Meta per moltissimi turisti, affascinati dalla particolarità e dalle bellezze del luogo.

Inoltre, assolutamente da non perdere, per qualsiasi tipo di occasione e situazione, considerate le posizioni in ogni parte del paese, imperdibili, stando al parere di molti esperti, sono le seguenti aree per tutta la famiglia:

Area picnic con barbecue a Casale Nibbi, provincia di Rieti

Parco del Ticino, Lombardia e Piemonte

Picnic alla Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza, provincia di Palermo

Area picnic Villa Barattolo, Parco dei Castelli Romani, provincia di Roma

Area picnic Morgex Parco della Lettura, Valle d’Aosta

Area picnic Lago di Bilancino, Barberino del Mugello, in provincia di Firenze

Area picnic Isola di Sant’Antioco, Sardegna

Una serie di opportunità da sfruttare al massimo per tutta la famiglia, soprattutto in presenza di bambini piccoli che, in certi luoghi avrebbero l’opportunità di trascorrere del tempo in totale libertà, immersi nella natura e nelle sue meraviglie.