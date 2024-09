Idea prossimo viaggio con i bambini: i luoghi di Pippi Calzelunghe. Dove si trovano e tutte le info

Una idea di viaggio davvero originale e più che mai interessante, soprattutto per i bambini. Tappe letteralmente imperdibili.

Uno dei personaggi della tv, capace di far sognare intere generazioni grazie alla sue incredibili avventure. Oggi, i luogo che hanno di fatto caratterizzato quelle stesse storie possono diventare meta di viaggio. Una opportunità per i bambini, davvero unica. Protagonista in questione è Pippi Calzelunghe, indimenticabile protagonista del romanzo omonimo della scrittrice svedese Astrid Lindgren, dato alle stampe nel 1945 e diventato poi famoso alla fine degli anni sessanta grazie alla realizzazione di una seguitissima serie tv.

Un viaggio sulle tracce delle rosse treccine della bambina più scalmanata della tv è dunque possibile, seguendo, chiaramente il giusto itinerario. Un luogo d’eccezione, insomma, la Svezia, con tutti i possibili richiami al personaggio che ha fatto sognare milioni di bambini e che continua a farlo grazie alle continue riproposizioni della serie tv. A Stoccolma, per esempio, il Museo delle Fiabe, lo Junibacken, offre l’opportunità di ammirare la casa di Pippi Calzelunghe. In più un trenino, grazie a un viaggio di 20 minuti indimenticabile tra voci, scenografie e colori.

Dove si trovano i luoghi di Pippi Calzelunghe

Altra tappa imperdibile è la città di Visby, la più grane delle isole di Gotland, città medievale più rinomata di tutta la Svezia. Proprio questo, è il luogo in cui Pippi Calzelunghe va a vivere da sola. Il luogo dove la serie tv è stata girata e dove è possibile addentrarsi tra le bellezze della città antica, bagnata da un mare davvero suggestivo. Da non perdere, poi, a soli 10 chilometri a Visby, il parco di divertimenti di Kneippbyn, con all’interno una incredibile sorpresa.

La casa di Pippi Calzelunga, riprodotta all’interno di questo magnifico parco di divertimenti. L’ingresso all’area costa 100 euro a famiglia ma all’interno tutto è accessibile tutto è accessibile gratuitamente. Infine, ultimo appuntamento sulle orme della ragazzina più famosa della tv, nella contea dello Smaland, precisamente in località Vimmerby. Qui, è nata la stessa autrice del romanzo che ha dato vita al personaggio in questione.

Qui, in suo onore sorge il parco letterario Astrid Lindgrens Varld, un luogo d’altri tempi, dove sognare è ancora possibile. Il contesto è quello di una fiaba, e qui, la fantasia è padrona assoluta di tutto. Un itinerario da concretizzare, insomma, un viaggio da vivere con tutta la famiglia, indimenticabile per i più piccoli e suggestivo, quasi romantico per chi ha qualche anno in più.