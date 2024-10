Tornare in forma dopo il parto si può: con questi esercizi è (quasi) un gioco da ragazzi

Tornare in forma dopo il parto si può: questi sono gli esercizi che potrai fare non appena ti sentirai pronta.

Vivere la maternità è un’esperienza che abbraccia molti aspetti, dalla gioia all’affetto, dalla fatica alla soddisfazione. In questo viaggio di trasformazione, la cura di te stessa gioca un ruolo cruciale. Il ritorno al benessere fisico dopo il parto è un obiettivo comune a molte mamme, ma va affrontato con la giusta attenzione e sensibilità.

Il periodo post parto è delicato e richiede una fase di adattamento sia fisico che emotivo. Gli esercizi post parto dovrebbero essere mirati e personalizzati, tenendo conto delle condizioni specifiche di ogni mamma. Una fase di rieducazione motoria è essenziale per riabituare il tuo corpo ai movimenti abituali e recuperare la forza e la sensibilità muscolare.

Esercizi post parto, perché farli (e quando iniziare)

Durante la gravidanza, i tessuti si modificano per ospitare il feto, e gli esercizi post parto mirano a ripristinare gradualmente la funzionalità muscolare e la mobilità articolare. Dedicarsi a queste attività dopo il parto può anche aiutarti a ridurre il nervosismo e l’irritabilità.

Riprendere l’attività fisica dovrebbe seguire il tuo ritmo personale, adattandosi alle tue capacità e necessità. Attività come lo yoga o semplici camminate possono essere ideali all’inizio, aumentando gradualmente intensità e frequenza in base alle tue sensazioni.

Non c’è un momento “perfetto” per iniziare gli esercizi post parto; dipende da fattori individuali come tipo di gravidanza e condizioni psicofisiche della mamma. Generalmente, chi ha avuto una gravidanza senza complicazioni può considerarne l’inizio quando si sente pronta.

Se hai affrontato complicazioni come un cesario o gravi lacerazioni vaginali, consulta sempre il medico prima di riprendere qualsiasi forma di esercizio. Ascoltando attentamente le tue sensazioni potrai garantire una ripresa sicura ed appropriata.

Esercizi post parto, qual è il workout più indicato? Alcuni esempi

Se vuoi rimetterti in moto dopo aver messo al mondo il tuo piccolo / la tua piccola, potresti iniziare con degli esercizi addominali post-partum ed esercizi per pavimento pelvico e schiena.

Nei primi mesi dopo il parto, infatti, è fondamentale concentrarsi su esercizi che rafforzino core, pavimento pelvico e schiena:

Esercizi di Kegel : rinforzano il pavimento pelvico prevenendo l’incontinenza urinaria.

: rinforzano il pavimento pelvico prevenendo l’incontinenza urinaria. Respirazione diaframmatica : favorisce rilassamento riducendo lo stress.

: favorisce rilassamento riducendo lo stress. Allungamenti sulla palla : migliorano stabilità e riducono mal di schiena.

: migliorano stabilità e riducono mal di schiena. Posizione del gatto : rafforza muscoli della schiena promuovendo mobilità vertebrale.

: rafforza muscoli della schiena promuovendo mobilità vertebrale. Postpartum plank: allena core parte superiore del corpo glutei.

Questi sono solo alcuni degli esercizi utilizzabili nel workout post-partum. Ricorda che ogni corpo è diverso; ascolta le tue necessità personalizzando l’allenamento per garantire benessere fisico ed emotivo durante questo importante periodo della tua vita.