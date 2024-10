Bambini e guance rosse: quando c’è da preoccuparsi?

Potrebbe essere solo una questione di colorito, ma potrebbe indicare anche qualcosa di più preoccupante: perché i bimbi hanno le guance rosse?

Le guance rosse nei bambini possono essere un segnale di diverse condizioni, alcune innocue e altre che richiedono attenzione medica. Questo fenomeno, molto comune tra i più piccoli, può avere cause variegate che vanno dagli sbalzi di temperatura a malattie più serie.

L’arrossamento delle guance nei bambini può derivare da molteplici fattori. Tra questi, gli sbalzi termici rappresentano una causa frequente, così come le reazioni allergiche a cibi o prodotti per la cura della pelle. Anche irritazioni cutanee, dermatiti da contatto o la rosacea possono provocare rossore sulle guance. Malattie come la febbre scarlattina o infezioni virali quali la Quinta e Sesta malattia sono altresì responsabili di questo sintomo.

Guance rosse: arrossamento temporaneo o persistente

L’arrossamento del volto nei bambini può essere transitorio o persistere nel tempo. Nel primo caso, le cause possono essere legate a sensibilità emotive, ingestione di cibi piccanti o bevande calde e reazioni allergiche. L’arrossamento persistente invece si associa spesso a condizioni dermatologiche specifiche come acne e dermatiti.

Nei neonati le guance rosse spesso indicano un’allergia al latte artificiale oppure una reazione agli alimenti consumati dalla madre durante l’allattamento. Alimenti potenzialmente allergenici dovrebbero quindi essere evitati per prevenire l’arrossamento del viso del neonato.

In alcuni casi, però, la caratteristica colorazione rossa delle guance dei nostri piccoli potrebbero andare ad indicare una qualche malattia:

Quando si tratta di quinta malattia. La quinta malattia è un’infezione virale che colpisce principalmente i bambini ed è caratterizzata dalla comparsa di macchie rossastre sul viso. È importante riconoscerne i sintomi per intervenire tempestivamente anche se generalmente si risolve senza complicazioni gravi.

La scarlattina è un’altra condizione infettiva che può causare guance rosse tra i suoi sintomi principali. Essendo altamente contagiosa durante la fase acuta, richiede un trattamento antibiotico rapido per evitare il diffondersi dell’infezione.

Infine, la sesta malattia rappresenta una delle cosiddette malattie esantematiche infantili ed è caratterizzata da febbre seguita dalla comparsa di puntini rossi sulla pelle dopo alcuni giorni. Anche in questo caso, solitamente non comporta complicazioni significative e si risolve spontaneamente.

Mentre molte delle cause dell’arrossamento delle guance nei bambini sono innocue e temporanee, alcune condizioni richiedono attenzione medica per evitare complicanze future. È sempre consigliabile consultare il pediatra alla comparsa dei primi sintomi per valutare il corretto approccio terapeutico.