Come dormire bene in gravidanza: le posizioni migliori (e quelle da evitare categoricamente)

Come dormire bene in gravidanza. Solo alcune posizioni sono sicure (e ce ne sono altre da evitare): ecco quali.

La gravidanza è un periodo di grandi cambiamenti nel corpo di una donna, che possono influenzare anche il sonno. Dormire bene diventa essenziale per garantire il benessere sia della mamma che del bambino. Vediamo quali sono le posizioni consigliate e quelle da evitare per riposare al meglio.

Durante l’ultimo trimestre di gravidanza, i medici raccomandano spesso di dormire sul fianco, preferibilmente quello sinistro. Questa posizione favorisce la circolazione del sangue e delle sostanze nutritive verso il feto, contribuendo a un migliore apporto di ossigeno e nutrienti. Un recente studio condotto dall’Università dello Utah ha esaminato quasi 9.000 donne incinte, scoprendo che la posizione assunta durante il sonno non sembrava influenzare significativamente il rischio di complicazioni fetali, contrariamente a quanto suggerito da precedenti ricerche.

Pancia sotto, fianco sinistro, pancia in su: c’è solo una posizione da evitare

Nonostante lo studio americano abbia fornito nuove prospettive sul tema, molti esperti continuano a sconsigliare la posizione supina (a pancia in su) durante gli ultimi mesi di gravidanza. La ragione principale è legata al potenziale rischio che il peso dell’utero possa comprimere i vasi sanguigni materni, riducendo così il flusso sanguigno verso la placenta. Inoltre, dormire a pancia in su può causare dolori alla schiena e disagio generale.

Nei primi mesi di gravidanza dormire a pancia in giù non rappresenta un problema; tuttavia, con l’avanzamento della gestazione e l’aumento delle dimensioni dell’addome diventa praticamente impossibile mantenere questa posizione senza provare disagio.

Oltre ai vantaggi già citati riguardanti la circolazione sanguigna e l’apporto nutritivo al feto, dormire sul fianco sinistro può essere particolarmente benefico per chi soffre frequentemente di bruciore di stomaco o nausea. Alcuni studi hanno suggerito che questa specifica postura possa ridurre anche il rischio di morte in utero; tuttavia questi risultati non sono stati confermati universalmente dalla comunità scientifica.

Per migliorare ulteriormente la qualità del sonno nelle ultime fasi della gravidanza si consiglia l’utilizzo dei cuscini specificamente progettati per questo periodo: possono essere collocati tra le gambe o sotto l’addome per offrire un supporto aggiuntivo.

Gravidanza, onsigli generali per migliorare il riposo notturno

Una buona igiene del sonno è fondamentale durante tutto l’arco della vita ma assume un ruolo ancora più cruciale durante la gravidanza:

Scegliere un buon materasso : Un supporto adeguato può fare una grande differenza nella qualità del riposo.

: Un supporto adeguato può fare una grande differenza nella qualità del riposo. Stabilizzare una routine serale : Andando a letto sempre alla stessa ora si aiuta il corpo ad entrare più facilmente in modalità riposo.

: Andando a letto sempre alla stessa ora si aiuta il corpo ad entrare più facilmente in modalità riposo. Evitare pasti pesanti e caffeina prima del sonno : Queste sostanze possono interferire con la capacità di addormentarsi rapidamente.

: Queste sostanze possono interferire con la capacità di addormentarsi rapidamente. Praticare attività fisica moderata: Esercizi leggeri come lo yoga possono aiutarti a rilassarti prima del momento del riposo notturno.

Seguire questi semplici consigli può contribuire significativamente a migliorare la qualità del sonno durante uno dei periodi più speciali della vita di una donna: la gravidanza.