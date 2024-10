Stai allattando ma ti sei raffreddata? Ecco cosa fare

Si può allattare con il raffreddore? La risposta è sì, quindi non ti preoccupare. Ma dovessi sentirti troppo male ecco cosa puoi fare.

Il raffreddore è un ospite indesiderato che non guarda in faccia a nessuno, neanche alle neo mamme. Ma cosa succede quando si verifica durante l’allattamento? È sicuro continuare a nutrire il proprio bambino? Scopriamo insieme come gestire questa situazione.

La risposta è sì. Le evidenze scientifiche confermano che, per la maggior parte delle malattie comuni come il raffreddore o l’influenza, continuare ad allattare è non solo possibile ma anche consigliabile. Il latte materno, infatti, oltre a essere un alimento completo e naturale per il neonato, contiene anticorpi che lo proteggono da molte malattie infantili comuni. Tuttavia, è fondamentale adottare alcune precauzioni igieniche di base per evitare di trasmettere l’infezione al bambino.

Ci possono essere momenti in cui la mamma si sente troppo debole o malata per poter allattare direttamente al seno. In questi casi, una soluzione può essere quella di spremere il latte e somministrarlo al bambino con una tazza o un cucchiaio. Questa pratica aiuta a mantenere attiva la produzione di latte e assicura che il piccolo continui a ricevere i nutrienti e gli anticorpi necessari alla sua crescita e alla sua salute.

Raffreddore in allattamento, quali precauzioni prendere

Quando si ha un raffreddore ed è necessario continuare ad allattare, alcune semplici misure igieniche possono fare la differenza:

Lavarsi le mani frequentemente con acqua e sapone prima di toccare il bambino.

Utilizzare disinfettanti per le mani a base di alcol se necessario.

Pulire e disinfettare regolarmente tutte le superfici toccate.

Lavare accuratamente tiralatte, contenitori per la conservazione del latte e utensili dopo ogni utilizzo.

Considerare l’uso di una mascherina durante l’allattamento.

Inoltre, nel caso specifico del Covid-19, è importante seguire le linee guida sanitarie vigenti pur continuando ad allattare con le dovute precauzioni.

Raffreddore in allattamento: come curarsi

La scelta dei farmaci da assumere durante un episodio di raffreddore in fase di allattamento deve essere fatta con cautela. È essenziale consultarsi col proprio medico curante prima di assumere qualsiasi medicinale. Fortunatamente molti farmaci comunemente usati contro i sintomi del raffreddore sono considerati sicuri durante l’allattamento; tra questi troviamo paracetamolo ed ibuprofene. Anche alcuni antibiotici possono essere prescritti senza problemi in caso d’infezioni più serie.

Pur essendo una condizione fastidiosa sia per la mamma che per il bebè, gestire un episodio di raffreddore durante l’allatto non solo è possibile ma può anche diventare un’occasione per rinforzate ulteriormente quel legame speciale tra madre e figlio attraverso la continua protezione offerta dal latte materno.