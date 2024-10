Quando nove mesi non bastano: come funziona l’induzione al parto (e quali sono i metodi più comuni)

La gravidanza dura 280 giorni, o 40 settimane, ma se il parto non arriva in modo naturale? Ecco come funziona l’induzione.

La gravidanza dura mediamente 280 giorni, o 40 settimane. Tuttavia, è raro che le donne partoriscano esattamente il giorno previsto per la fine della 40esima settimana. Questa data, infatti, è solo presunta e serve come riferimento per monitorare lo stato di salute di mamma e bambino durante la gestazione. L’utilizzo dell’ecografia aiuta a determinare con maggiore precisione l’età gestazionale, soprattutto in caso di cicli irregolari.

L’induzione del travaglio è un processo medico che stimola le contrazioni uterine prima che queste inizino spontaneamente. Viene raccomandata tra le 41 e le 42 settimane di età gestazionale per prevenire possibili complicanze dovute alla prolungata permanenza del feto in utero. L’obiettivo è ottenere un travaglio attivo quando il protrarsi della gravidanza potrebbe comportare rischi maggiori rispetto ai benefici dell’attesa naturale.

Il momento scelto per procedere all’induzione deve considerare sia le preferenze della donna sia la necessità di garantire una sorveglianza adeguata. Tra i metodi proposti prima dell’induzione vera e propria vi è lo scollamento delle membrane, una procedura che può favorire l’inizio del travaglio riducendo il ricorso all’ossitocina sintetica.

Come si induce il travaglio? I metodi (e quali sono rischi legati all’induzione)

Esistono diverse tecniche di induzione, selezionate in base alla situazione specifica di ogni donna:

Induzione con fettuccia: si applica una garza impregnata di prostaglandine nella vagina per ammorbidire il collo dell’utero e prepararlo al travaglio.

Induzione con palloncino: Un metodo meccanico che prevede l’inserimento nella vagina di un tubicino riempito con soluzione salina fino a formare un palloncino che esercita pressione sulla cervice favorendone la dilatazione.

Induzione con ossitocina: consiste nella somministrazione endovenosa di ossitocina sintetica per stimolare le contrazioni uterine.

L’induzione comporta dei rischi legati al metodo utilizzato ed è fondamentale valutare attentamente la situazione clinica della donna per minimizzare complicanze legate alla procedura scelta. Non sempre l’induzione ha successo; in questi casi può essere necessario optare per un taglio cesareo o tentare nuovamente dopo un periodo di riposo.

Sebbene l’induzione nelle gravidanze post termine abbia dimostrato efficacia nel ridurre il rischio di morbosità e mortalità perinatali, rimane una procedura non priva di rischi. È quindi cruciale offrire alle donne informazioni dettagliate sui benefici e sui potenziali rischi associati all’intervento affinché possano prendere decisioni consapevoli riguardanti la loro salute e quella dei loro bambini.