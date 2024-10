Contrazioni, il parto si avvicina: quando è il momento di andare in Ospedale?

Quali sono i segnali del travaglio ormai imminente? Scopriamolo assieme (e quando andare in Ospedale in caso di contrazioni).

Il momento del parto rappresenta un’esperienza unica e intensamente emotiva per le future mamme. Essere in grado di riconoscere i segnali che preannunciano l’avvicinarsi di questo evento cruciale è essenziale per affrontarlo con la giusta preparazione. Ma quali sono gli indicatori che suggeriscono essere il momento opportuno per recarsi in ospedale?

Il travaglio segna l’inizio di una nuova fase della vita, annunciando l’arrivo imminente del bambino. Tra i primi sintomi a cui prestare attenzione vi sono le contrazioni regolari e dolorose, che generalmente durano dai 50 ai 60 secondi e si verificano con una frequenza di ogni 5 minuti per almeno un’ora. Un altro chiaro indicatore è la rottura delle acque, caratterizzata dalla fuoriuscita di liquido amniotico, insieme alle perdite ematiche che non devono mai essere ignorate.

Quando recarsi al pronto soccorso ostetrico-ginecologico (e quando è necessario il taglio cesareo)

La decisione di dirigersi verso il pronto soccorso ostetrico-ginecologico dovrebbe essere presa quando, nell’ultima fase della gravidanza, si sperimentano contrazioni dolorose e regolari. Tuttavia, anche in assenza dell’avvicinarsi del termine previsto ma alla presenza di contrazioni dolorose, rottura delle acque o perdite ematiche significative, è fondamentale sottoporsi a un controllo medico immediato. Altri fattori da considerare includono una diminuzione dei movimenti fetali o variazioni nel loro pattern abituale e valori pressori elevati.

Dopo la valutazione da parte del personale specializzato al pronto soccorso ostetrico-ginecologico, se le condizioni lo permettono, la futura mamma verrà trasferita in sala parto. Qui sarà accolta da un’ostetrica pronta a guidarla attraverso tutte le fasi del travaglio a basso rischio. Sarà possibile avere accanto l’accompagnatore scelto durante tutto il processo ed eventualmente richiedere l’applicazione dell’epidurale presentando la documentazione necessaria ottenuta durante gli incontri pre-partum.

In determinate circostanze può rendersi indispensabile procedere con un taglio cesareo durante il travaglio o pianificarlo preventivamente a causa di specifiche condizioni cliniche della madre o del neonato. Anche in questi casi si cerca sempre di favorire momenti fondamentali come lo skin-to-skin subito dopo la nascita.

Riconoscere tempestivamente i segnali corretti ed essere ben informati su cosa aspettarsi può realmente fare la differenza nel vivere questa straordinaria esperienza con serenità e consapevolezza.