Nomi per bambini in Italia: sapete quali sono i più gettonati?

Un nome, come un diamante, è per sempre (a meno di andare all’anagrafe a farselo cambiare). Ma quali son i più gettonati in Italia?

La scelta del nome per un neonato è sempre un momento carico di significato e aspettative per i genitori. In Italia, le tendenze si rinnovano anno dopo anno, ma alcuni nomi sembrano mantenere il loro fascino indiscusso. Secondo gli ultimi dati Istat relativi alla natalità e fecondità del 2023, Leonardo e Sofia continuano a dominare la classifica dei nomi più amati dai genitori italiani.

Leonardo rimane saldamente al primo posto tra i nomi maschili più scelti, posizione che mantiene orgogliosamente dal 2018. Questo nome, di origine germanica che significa “forte come un leone”, continua a esercitare un fascino senza tempo sui neogenitori italiani. Allo stesso modo, Sofia conserva il primato tra i nomi femminili per il suo significato profondo di “saggezza” in greco. La persistenza di questi due nomi in cima alle classifiche testimonia una predilezione per valori tradizionalmente associati alla forza e all’intelligenza.

I nomi preferiti dagli italiani per i loro figli, novità sul podio

Una delle sorprese dell’anno è stata l’ascesa di Edoardo al secondo posto tra i nomi maschili più scelti, scalzando posizioni importanti rispetto all’anno precedente. Questo nome, che evoca antiche tradizioni reali ed è intriso di nobiltà, ha conquistato il cuore dei genitori italiani nel 2023. La sua popolarità può essere interpretata come una ricerca da parte dei genitori di radici storiche profonde e significative nel nominare i propri figli.

Per quanto riguarda i nomi femminili, Aurora mantiene salda la seconda posizione subito dopo Sofia. Il nome Aurora, che richiama l’alba e quindi l’inizio di qualcosa di nuovo e luminoso, continua a essere una scelta prediletta per le bambine italiane.

Ginevra sale al terzo posto superando Vittoria che ora occupa la quarta posizione nella classifica dei nomi femminili preferiti in Italia nel 2023. Ginevra con il suo richiamo alle leggende arturiane offre ai genitori una scelta romantica ma forte allo stesso tempo.

Giulia invece lascia il podio dopo aver occupato la terza posizione nell’anno precedente; questo movimento dimostra come anche piccole variazioni nelle preferenze possano riflettere cambiamenti culturali o influenze esterne.

Osservando le tendenze della nomenclatura infantile italiana del 2023 emerge chiaramente una predilezione verso nomi carichi di storia, significato profondo o connotazioni positive quali forza ed intelligenza. Anche se alcuni cambiamenti nelle classifiche indicano variazioni nelle preferenze culturalmente determinate dei genitori italiani anno dopo anno, ciò che rimane costante è la ricerca della bellezza unita al significato nel dare un nome ai propri figli.