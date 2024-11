Tale mamma, tale figlia (e tale nonna): Heidi Klum posa con figlia Leni (e mamma Erna)

Le donne di casa Klum si prestano come testimonial per Intimissimi: da nonna Erna a mamma Heidi alla figlia Leni, che belle!

La moda e la bellezza sembrano essere un’eredità di famiglia per le Klum. In una recente campagna pubblicitaria, Heidi Klum ha dimostrato che lo stile non conosce età, posando insieme alla figlia Leni (che, ricordiamo, è figlia anche di Flavio Briatore) e alla madre Erna. Questo trio generazionale ha portato un nuovo significato al concetto di eleganza familiare.

Nonostante le critiche ricevute all’inizio dell’anno per aver posato in mutande con la figlia Leni per Intimissimi, Heidi Klum ha scelto di proseguire sulla sua strada senza lasciarsi influenzare dai commenti negativi. La decisione di includere anche la madre Erna, 80 anni, indossando la nuova linea di cashmere leggero del marchio, è una chiara dichiarazione: la bellezza e l’eleganza sono senza tempo.

Heidi Klum non nasconde il suo orgoglio per i successi della figlia Leni nel mondo della moda. “Sono molto orgogliosa di mia figlia e del suo lavoro di modella,” ha dichiarato Heidi. Non solo Leni sta seguendo le orme della madre nel campo della moda, ma sta anche dimostrando grande dedizione agli studi. Questa combinazione tra impegno professionale e accademico è motivo d’orgoglio per la supermodella tedesca.

Intanto si continua a parlare del costume di Halloween di Heidi Klum

Oltre al successo nella moda, Heidi Klum è rinomata per i suoi spettacolari costumi di Halloween. Quest’anno non ha fatto eccezione: il suo outfit ispirato a E.T., realizzato in collaborazione con il marito Tom Kaulitz, chitarrista classe ’89 dei Tokio Hotel, ha stupito tutti. La coppia si è presentata sul red carpet dell’Hard Rock Hotel vestita da alieni, completando i loro costumi con dettagli incredibilmente elaborati che hanno richiamato l’iconica figura del film.

Heidi Klum continua a sorprendere anno dopo anno con i suoi costumi di Halloween sempre più elaborati ed originali. La sua passione per questa festività si manifesta nei mesi di preparazione dedicati alla creazione dei suoi look spettacolari. Il costume ispirato a E.T., frutto dell’amore della supermodella per il film di fantascienza uscito 42 anni fa e divenuto ormai un grande classico del genere, dimostra come sia possibile reinventare elementi tradizionali in chiave moderna ed innovativa.