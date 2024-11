Smetti di viziare tuo figlio: lo puoi far divertire con pochi giochi (e le tue tasche ne beneficeranno)

Divertire il bambino a costo zero: il trucco della mamma diventa virale. Il segreto sta nella rotazione dei giocattoli: ecco cosa devi fare.

I bambini e i giocattoli sembrano avere un legame indissolubile: più ne possiedono, più ne desiderano. Tuttavia, una casa invasa da giochi non solo rischia di crescere figli viziati ma comporta anche problemi di spazio e costi non indifferenti. Una mamma americana, Kaylee Opatich di Boston, ha però scoperto un metodo ingegnoso per mantenere alto il divertimento del suo bambino con gli stessi giocattoli, senza doverne acquistare continuamente di nuovi (in coda vi proponiamo il video postato da TikTok dalla stessa donna e che, in inglese, spiega la sua idea – veramente geniale).

La strategia adottata da Opatich è semplice quanto efficace: la rotazione dei giocattoli. Con una casa piccola e l’arrivo imminente di un nuovo bebè, lo spazio diventa sempre più prezioso. La famiglia cerca quindi di limitare gli acquisti, ma regali generosi da parte di nonni e zii rendono difficile contenere l’accumulo. La soluzione? Limitare la scelta dei giochi disponibili per il piccolo in modo che questi non si stanchino troppo presto degli oggetti a loro disposizione.

L’ispirazione dal Metodo Montessori (e uno studio del 2017)

L’idea le è venuta dopo aver letto su un sito che promuoveva il Metodo Montessori uno studio dell’Università di Toledo del 2017. Lo studio osservava come i bambini esposti a meno giocattoli partecipassero al gioco con maggiore concentrazione e interesse rispetto a quelli circondati da un numero maggiore di opzioni ludiche. Seguendo questa logica, Opatich ha deciso di ridurre i giocattoli nella cameretta del figlioletto a pochi pezzi selezionati che cambiano periodicamente.

Opatich ha organizzato i giochi in scatole conservate nel seminterrato della casa. Invece della sovrabbondanza usuale sullo scaffale della cameretta rimangono solo 15 libri alla volta; poi ogni sei settimane avviene uno “scambio” tra i contenuti delle scatole. Questo sistema permette al bambino di ritrovare vecchi “amici” dimenticati o scoprire “novità” che in realtà fanno parte già della collezione familiare.

Non solo la varietà dei giochi viene modificata periodicamente ma anche la loro disposizione all’interno della stanza subisce cambiamenti frequenti. Questa novità visiva stimola ulteriormente la curiosità del bambino e il desiderio d’interagire con l’ambiente circostante in modi sempre nuovi ed entusiasmanti.

Il metodo richiede sicuramente impegno – quasi come fare un mini-trasloco ogni mese e mezzo – ma secondo Opatich ne vale assolutamente la pena. Ha notato miglioramenti significativi nel modo in cui suo figlio Grayson gioca: maggiore attenzione e concentrazione sui singoli oggetti sono solo alcuni dei benefici osservati grazie a questo approccio innovativo al gioco infantile.