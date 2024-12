Piccoli nei, grande attenzione: quando preoccuparsi dei melanomi nei bambini

Tutto quello che devi sapere sulla prevenzione dei melanomi nei bambini. Proteggi la pelle dei tuoi figli dai raggi del sole e scopri come riconoscere i segnali di allarme

I nei sono piccole macchie sulla pelle che, nella maggior parte dei casi, non rappresentano un pericolo per la nostra salute.

Tuttavia, è importante monitorarli fin dalla più tenera età, poiché alcuni possono evolvere in melanomi, una forma aggressiva di cancro della pelle. La consapevolezza e la prevenzione giocano un ruolo cruciale nel riconoscere i segnali di allarme e intervenire tempestivamente.

Luca Giangrande, pediatra ed endocrinologo esperto nella cura dei più piccoli, sottolinea l’importanza di osservare attentamente l’evoluzione dei nei nei bambini. Durante una visita medica effettuata con l’ausilio del dermatoscopio – uno strumento che permette di esaminare dettagliatamente le lesioni cutanee – il dottor Giangrande ha potuto rassicurare una madre ansiosa riguardo un neo sul dorso della mano del figlio.

Grazie a questo esame approfondito è possibile distinguere i nei benigni da quelli che richiedono ulteriori controlli.

Impara a riconoscere i melanomi e a proteggere la pelle dei tuoi figli

La valutazione si basa su quattro criteri fondamentali: asimmetria, bordatura, colorazione e struttura del neo. Un neo simmetrico con bordi sfumati e colore uniforme tende ad essere benigno. Al contrario, se presenta asimmetrie significative o molteplici colorazioni può necessitare di ulteriori indagini.

È interessante notare come molti dei nei presenti sulla pelle siano ereditari e compaiano principalmente durante la crescita del bambino. Fino ai 12 anni non è solitamente necessario intervenire a meno che non si riscontrino caratteristiche particolarmente allarmanti in uno o più nei.

L’esposizione ai raggi solari gioca un ruolo chiave nello sviluppo dei nei e nel loro cambiamento nel tempo. I bambini con carnagione chiara sono particolarmente sensibili agli effetti nocivi dell’esposizione solare prolungata senza adeguata protezione. L’utilizzo di creme solari ad alto fattore protettivo è quindi essenziale per prevenire danni alla pelle fin dalla più tenera età.

Un caso particolare riguarda i nei situati sul palmo delle mani o sulla pianta dei piedi; queste aree sono soggette a pressioni continue e richiedono attenzione speciale durante gli esami dermatoscopici.

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento significativo delle diagnosi precoci di melanoma grazie alla diffusione degli screening dermatologici tra la popolazione adulta. Questo ha portato a una maggiore consapevolezza riguardo l’importanza della prevenzione anche tra i genitori che ora prestano maggiore attenzione ai cambiamenti della pelle dei propri figli.

Nonostante il crescente numero di diagnosi precoci di melanoma negli adulti grazie agli screening periodici promossi dalle campagne nazionali contro il cancro della pelle come lo Skincancer day, rimane fondamentale educare anche le famiglie sull’importanza dell’osservazione regolare della pelle fin dall’infanzia.

Monitorare attentamente lo sviluppo e i cambiamenti dei nei sui bambini rappresenta una strategia preventiva cruciale per identificare tempestivamente eventuali segnali d’allarme legati al melanoma.

La collaborazione tra pediatra ed esperti dermatologi attraverso l’utilizzo del dermatoscopio permette oggi una diagnosi precoce sempre più accurata ed efficace.