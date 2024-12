Occhi che cambiano colore? Svelato il mistero degli occhietti da cerbiatto del tuo neonato

Quando un neonato apre per la prima volta gli occhi e incrocia lo sguardo dei genitori, si verifica un momento magico e indimenticabile.

Ancor più sorprendente può risultare osservare il colore degli occhi del piccolo, spesso grigio-azzurri, anche se entrambi i genitori hanno iridi scure. Ma come è possibile? E soprattutto, questo colore rimarrà tale?

La risposta a queste domande affonda le radici nella biologia e nella genetica umana. I neonati nascono comunemente con gli occhi chiari a causa della bassa quantità di melanina presente nelle loro iridi al momento della nascita.

La melanina è il pigmento che conferisce colore agli occhi, alla pelle e ai capelli. Nei primi mesi di vita, la produzione di melanina nell’iride può aumentare in risposta alla luce solare, portando a un cambiamento nel colore degli occhi che si stabilizza generalmente intorno ai 6-12 mesi di età.

Colore degli occhi : come capire di che colore li avrà tuo figlio

Il processo attraverso cui il colore degli occhi si definisce nei primi mesi di vita del bambino è affascinante e complesso. La quantità di melanina prodotta dai melanosomi determina la tonalità dell’iride: maggiore è la concentrazione di melanina, più scuro sarà il colore dell’occhio. Questo spiega perché i bambini nati con pochissima o nessuna melanina possono avere gli occhi blu o grigi all’inizio per poi vederli scurire nel tempo.

Ma non solo l’esposizione alla luce gioca un ruolo cruciale in questo processo; anche la genetica ha una parte significativa nella determinazione del colore definitivo degli occhi del bambino. Sebbene una volta si pensasse che un singolo gene fosse responsabile della definizione del colore degli occhi, oggi sappiamo che sono coinvolti diversi geni e che esistono colorazioni dominanti – come quella marrone – che possono prevalere sulla base delle combinazioni genetiche ereditate dai genitori.

Nonostante ciò, prevedere con certezza assoluta il colore finale degli occhi di un neonato rimane difficile a causa della complessità delle interazioni genetiche coinvolte. Ad esempio, due genitori con gli stessi colori potrebbero avere figli con colorazioni diverse tra loro o diverse da quelle dei progenitori stessi.

Oltre al fascino legato al cambiamento cromatico dell’iride nei primissimi anni di vita, vi sono altri aspetti intriganti riguardanti gli occhi dei bambini da considerare. La capacità visiva dei neonati si sviluppa gradualmente: vedono meglio oggetti posti entro 30 centimetri – distanza ideale per osservare i volti dei propri genitori – ma hanno una percezione limitata dei colori fino ai due mesi d’età quando iniziano a distinguere le tonalità primarie.

Interessante è notare come l‘esposizione alla luce solare influenzi non solo lo sviluppo visivo ma anche quello cromatico dell’occhio attraverso la stimolazione della produzione di melanina nell’iride.

Comprendere i meccanismi biologici e genetici alla base del cambiamento nel colore degli occhi nei neonati offre uno sguardo affascinante sulle meraviglie dello sviluppo umano fin dai suoi primissimi istanti di vita.