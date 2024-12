Genitori in crisi? Ecco i 5 errori più comuni da evitare secondo una super tata

Stanchi di urlare e non sapere come gestire i vostri figli? Scopri i 5 errori più comuni che commettono i genitori oggi e come evitarli grazie ai consigli di una super tata inglese.

Viviamo in un tempo di cambiamenti rapidi, dove anche il ruolo dei genitori è diventato più complesso e sfidante.

Emma Jenner, una super tata inglese con oltre un decennio di esperienza nel campo dell’educazione infantile, ha condiviso su Huffington Post e nel suo libro “Keep calm and parent on” alcuni degli errori più comuni che i genitori moderni tendono a commettere.

Le sue osservazioni si basano su una vasta esperienza con famiglie sia inglesi che americane.

La paura dei capricci e l’importanza delle opportunità educative

Il primo errore evidenziato da Jenner riguarda la paura dei capricci dei bambini. Un semplice test che propone è quello di servire il latte in una tazza diversa da quella abituale e osservare la reazione della madre di fronte al capriccio del figlio.

La tendenza a cedere immediatamente alle richieste del bambino per evitare scene pubbliche mostra come i genitori possano temere i capricci piuttosto che vederli come opportunità educative.

Il secondo errore è la sottovalutazione delle capacità dei bambini di imparare le buone maniere. Spesso, comportamenti inappropriati vengono scusati con l’età del bambino, ma questo atteggiamento impedisce ai piccoli di raggiungere il loro pieno potenziale comportamentale ed educativo.

Un altro aspetto critico riguarda l’assenza del “villaggio” nell’educazione dei bambini. In passato, l’intera comunità partecipava all’educazione dei più giovani; oggi, invece, si assiste a un crescente isolamento delle famiglie, dove ogni critica esterna viene vista come un attacco personale piuttosto che come un supporto alla crescita del bambino.

Il quarto errore identificato da Jenner è l’utilizzo eccessivo della tecnologia. Dispositivi come tablet e smartphone possono offrire momentaneo sollievo, ma affidarsi costantemente a queste “scorciatoie” tecnologiche impedisce ai bambini di sviluppare pazienza e autonomia.

Infine, mettere costantemente i bisogni dei figli prima dei propri è un errore fondamentale nella moderna genitorialità. Questo atteggiamento può compromettere il benessere mentale dei genitori e rischia di creare nei figli aspettative irrealistiche sul mondo che li circonda.

La preoccupazione principale espressa da Emma Jenner è che, senza affrontare questi errori, ci si potrebbe trovare davanti a una generazione futura caratterizzata da adulti egoisti, impazienti e maleducati. La soluzione proposta è semplice quanto efficace: chiedere di più ai propri figli aspettandosi altrettanto in cambio; condividere le sfide quotidiane anziché evitarle; dare meno nel senso materiale ma offrire molto più dal punto di vista emotivo ed educativo.