Denti sani e sorrisi felici: consigli pratici per l’igiene orale dei bambini

“Che noia lavare i denti!” o “Perché dobbiamo lavare i denti se poi li sporcheremo di nuovo?” sono domande che ogni genitore ha sentito almeno una volta dai propri figli.

In effetti, per i più piccoli, qualsiasi attività che distolga dal gioco appare come un inutile intralcio. Tuttavia, è fondamentale insegnare loro l’importanza dell’igiene orale fin da piccoli, trasformando questa pratica in un momento divertente e piacevole.

Nasce con questo spirito DivertiDenti, un’iniziativa innovativa dedicata all’educazione all’igiene orale dei bambini dai 3 ai 9 anni.

Promosso da noti brand nel settore dell’igiene orale infantile come, il progetto mira a rendere il lavaggio dei denti un’avventura entusiasmante per i più piccoli.

Il progetto per far comprendere ai bambini l’importanza di lavare i denti

L’intento è quello di coinvolgere i bambini attraverso giochi, attività ludiche e informazioni utili che li aiutino a comprendere l’importanza di prendersi cura della propria bocca.

Per i genitori alla ricerca di idee su come rendere il momento dello spazzolamento divertente, DivertiDenti offre numerose soluzioni: dal Blog del sorriso con suggerimenti pratici a giochi ed esercizi da fare insieme in famiglia.

Tra le proposte troviamo disegni stampabili raffiguranti personaggi animati amati dai bambini o simpatiche canzoncine sul mondo dei denti da cantare tutti insieme. Per i più creativi c’è anche la possibilità di giocare con la tombola dei denti o creare mostri divertenti dotati di dentature da pulire accuratamente.

L’iniziativa non si limita alla sfera domestica ma si estende anche al contesto scolastico attraverso un programma specifico rivolto alle scuole primarie e d’infanzia.

Gli insegnanti possono iscriversi gratuitamente al portale per accedere a materiali didattici adatti a ogni fascia d’età: guide illustrate, poster colorati e kit creativi pensati per introdurre gli strumentali dell’igiene orale in modo giocoso ed educativo.

Il progetto prevede anche un contest stimolante per le scuole partecipanti: caricando le foto del “DivertiDente” realizzato dagli studenti sarà possibile vincere premi destinate all’acquisto di materiale didattico o partecipare all’estrazione finale di forniture dedicate all’igiene orale con protagonisti i personaggi preferiti dai bambini.

DivertiDenti rappresenta una risorsa preziosa per genitori ed educatori nella sfida quotidiana dell’insegnamento dell’igiene orale ai più piccoli. Trasformando lo spazzolamento in un gioco divertente ed educativo si può motivare efficacemente i bambini a prendersi cura della loro salute dentaria fin dalla tenera età – tutto ciò mentre sorridono felici!