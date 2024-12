Mani, bocca, piedi_ tutto quello che devi sapere sulla malattia nei bambini

La malattia mani bocca piede è una delle infezioni virali più diffuse tra i bambini sotto i 10 anni e desta preoccupazione in moltissimi genitori

Questa condizione è caratterizzata da esantema vescicolare su pelle e mucosa orale, causando preoccupazione tra i genitori per la sua elevata contagiosità e il disagio nei piccoli.

L’infezione è causata principalmente da virus del genere Enterovirus, con il coxsackievirus A16 (CVA16) e l’enterovirus 71 (EV71) tra i principali responsabili. Mentre il CVA16 è generalmente associato a forme lievi, l’EV71 può portare a complicazioni più gravi come paralisi ed encefalite.

Trasmissione , sintomi cura e prevenzione , tutto quello che c’è da sapere su questa malattia diffusa nei bambini

La malattia mani-piedi-bocca è un’infezione virale molto comune nei bambini, caratterizzata dalla comparsa di vesciche su mani, piedi e bocca. Scopriamo insieme come riconoscere i sintomi, come si trasmette e quali sono le cure più appropriate per alleviare il fastidio del tuo piccolo.

La trasmissione della malattia avviene attraverso il contatto diretto con secrezioni infette come saliva o muco nasale, e anche tramite le feci. Asili nido e scuole sono ambienti ad alto rischio di diffusione, specialmente nei mesi estivi e autunnali.

I sintomi iniziano tipicamente con febbre alta, seguita da ulcere orali dolorose e un rash cutaneo su mani e piedi. Nonostante la maggior parte dei casi si risolva in 7-10 giorni senza bisogno di trattamenti specifici, è cruciale mantenere una buona idratazione e, se necessario, utilizzare farmaci per la febbre e il dolore.

È essenziale consultare un medico se si osservano segni di disidratazione nel bambino o se i sintomi persistono senza miglioramenti. Complicanze come meningite virale ed encefalite richiedono attenzione medica immediata.

La diagnosi si basa sui sintomi clinici, ma in casi dubbi possono essere utilizzati tamponi faringei o campioni fecali per confermare la presenza del virus.

Senza un vaccino specifico disponibile, la prevenzione è fondamentale. Lavarsi le mani frequentemente con acqua e sapone e la disinfezione delle superfici sono metodi efficaci per limitare la diffusione del virus.

È inoltre raccomandato evitare contatti stretti con persone infette durante il periodo di contagiosità.