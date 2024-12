Errori Comuni nel Trucco Labbra e Come Evitarli

Quali errori evitare per un trucco labbra perfetto? Probabilmente alcuni di questi nemmeno ci accorgiamo di farli, per questo motivo abbiamo scritto questa guida in modo da aiutarvi ad avere un make up labbra perfetto ogni giorno.

Grazie al make-up, abbiamo la possibilità di cambiare look ogni volta che vogliamo. Possiamo personalizzarlo con tecniche diverse, renderlo più naturale o strong oppure variare con tantissimi colori diversi. Ma dobbiamo prestare attenzione quando lo realizziamo, perché potremmo incappare in alcuni errori molto comuni.

Ecco quali sono.

Errori comuni make-up labbra: come evitarli

Se il make-up labbra non viene come lo abbiamo pensato, forse commettiamo qualche errore, che possiamo risolvere con piccoli e semplici accorgimenti.

Vediamo quali sono gli errori più comuni quando realizziamo un make-up labbra.

Non esfoliare le labbra

Quante volte abbiamo applicato il rossetto e ci siamo resi conto che la stesura non è omogenea a causa delle odiatissime pellicine?

Questo avviene quando le labbra non vengono esfoliate periodicamente e, quindi, presentano pellicine e screpolature, dovute a diversi fattori, come la disidratazione, alcuni agenti atmosferici (come il freddo e il vento).

Per questo, è importante esfoliare le labbra una volta a settimana con uno scrub apposito. I microgranuli contenuti nello scrub, a contatto con le labbra, riusciranno a rimuovere tutte le pellicine e otterremo labbra più morbide e idratate.

Non utilizzare il primer labbra

Soprattutto quando applichiamo un rossetto a texture liquida o un gloss, può capitare che il make-up abbia delle sbavature oppure si trasferisca su tutto ciò che tocchiamo con le labbra, come un bicchiere o una bottiglia.

Per mantenere intatto il make-up e prolungarne la durata, prima dell’applicazione del rossetto o del gloss, possiamo utilizzare un primer labbra.

Si tratta di un prodotto che mantiene idratate le labbra e crea una sorta di barriera priva di imperfezioni. In questo modo, qualsiasi prodotto andremo ad applicare avrà una durata maggiore e non si trasferirà.

Colore sbagliato

Per valorizzare le nostre labbra e il nostro viso, è importante scegliere il colore perfetto per il nostro rossetto. Per scegliere la tonalità giusta, dobbiamo tenere conto del sottotono della nostra pelle.

Se il colore delle vene del polso è tendente al blu, se le nostre labbra sono tendenti al viola e la nostra abbronzatura vira sul color mattone, allora abbiamo un sottotono freddo.

Per valorizzare un sottotono freddo, dobbiamo scegliere tonalità altrettanto fredde, come il rosso ciliegia, il magenta, il borgogna, il color vinaccia e, per quanto riguarda il rossetto nude, prediligiamo una tonalità tendente al rosa.

Se abbiamo le vene del polso tendenti al verde, se le nostre labbra sono di un color pesca e la nostra abbronzatura vira sulle tonalità dorate, allora avremo un sottotono caldo.

Per “accendere” un sottotono caldo, scegliamo tonalità come il rosso arancio, il rosso corallo, il color pesca e, per il rossetto nude, delle tonalità tendenti al beige.

Un prodotto perfetto per le nostre labbra è Infaillible di L’Oréal Paris, disponibile in tantissimi colori diversi tra cui scegliere. Il sito di L’Oréal, inoltre, mette a disposizione una prova makeup virtuale che permette di scegliere la tonalità che più si adatta al proprio incarnato.

Applicare il rossetto senza contorno labbra

Se vogliamo un trucco labbra più definito, allora dobbiamo tracciare il contorno labbra.

Utilizziamo una matita per tracciare delicatamente il contorno labbra e poi usiamo un pennellino per prelevare un po’ di rossetto e stenderlo attentamente dal centro verso i bordi delle labbra.

Possiamo utilizzare una matita labbra dello stesso colore del rossetto per un effetto più naturale, mentre possiamo optare per una matita labbra a contrasto per avere un effetto più drammatico.

Non fissare il rossetto

Per mantenere intatto il nostro rossetto, possiamo applicare un po’ di cipria trasparente, in modo che si mantenga più a lungo.

Basterà prelevare un po’ di cipria con una velina o un pennellino e tamponare le labbra delicatamente. In questo modo, riusciremo a fissare il colore e a renderlo intenso più a lungo.

Scegliere prodotti inadatti

Non tutti i prodotti labbra fanno per noi. Bisogna, quindi, scegliere la texture più adatta alle nostre esigenze.

Ad esempio, se abbiamo spesso le labbra secche, meglio evitare rossetti matte, perché tendono a seccarle ancora di più. Prediligiamo, invece, un rossetto liquido o una tinta labbra con formule contenenti attivi idratanti, che possano colorare le nostre labbra e mantenerle idratate.