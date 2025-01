Sonnambulismo infantile: miti da sfatare e consigli utili per i genitori

Il sonnambulismo infantile è un fenomeno che suscita curiosità e preoccupazione tra i genitori.

Questo disturbo del sonno, caratterizzato da episodi in cui il bambino si alza dal letto e compie varie attività senza essere cosciente, è avvolto da numerosi miti che necessitano di essere sfatati.

Esistono, inoltre, strategie efficaci per gestire e prevenire tali episodi, migliorando così la qualità del sonno dei bambini.

Il sonnambulismo fa parte delle parasonnie, comportamenti anomali che si verificano durante il sonno.

Si manifesta principalmente nella fase REM del sonno, periodo in cui l’attività cerebrale rallenta. Nonostante possa apparire spaventoso vedere un bambino camminare o parlare nel sonno senza ricordarlo il giorno dopo, è fondamentale comprendere che si tratta di una condizione generalmente benigna.

La prevalenza del sonnambulismo nei bambini è notevole; ricerche indicano che circa il 15-30% dei bambini sperimenta almeno un episodio, con una massima incidenza intorno ai 10 anni di età.

Sonnambulismo nei bambini perché si verificano questi episodi

La predisposizione genetica è un fattore determinante: i bambini con genitori sonnambuli hanno maggiori probabilità di sviluppare il disturbo.

Fattori scatenanti come lo stress emotivo, la deprivazione di sonno, le apnee notturne dovute all’obesità o all’ipertrofia delle tonsille/adenoidi e le infezioni febbrili possono favorire l’insorgenza del sonnambulismo. Durante gli episodi, alcune aree cerebrali responsabili del movimento si attivano, mentre le aree frontali rimangono inattive.

Per la gestione del sonnambulismo, l’adozione di una corretta igiene del sonno è cruciale. Stabilire orari regolari per andare a letto e svegliarsi, rendere l’ambiente della camera da letto confortevole e tranquillo, ed evitare stimoli eccitanti prima di dormire sono passi fondamentali.

È importante anche non risvegliare il bambino durante un episodio, ma guidarlo delicatamente verso il letto se necessario. Per casi più severi, possono essere considerati trattamenti specifici come cicli programmati di risveglio notturno o tecniche di rilassamento, ma l’uso di farmaci è limitato e richiede la consultazione con uno specialista.

Per garantire la sicurezza dei bambini durante gli episodi di sonnambulismo, si raccomandano precauzioni come bloccare porte e finestre e utilizzare cancelletti sulle scale.

Nonostante il sonnambulismo possa causare apprensione, è importante ricordare che tende a risolversi con la crescita senza lasciare effetti duraturi sulla salute dei bambini.

Monitorare l’andamento e consultarsi con specialisti in caso di episodi frequenti o associati ad altri disturbi comportamentali è essenziale.