Capricci a tavola: STOP! Guida pratica per genitori stremati

Il momento del pasto rappresenta un’occasione unica per la condivisione e l’unione familiare, dove si dovrebbe godere della reciproca compagnia e raccontarsi la giornata.

Tuttavia, la realtà per molti genitori è quella di dover affrontare i capricci dei propri figli a tavola, un fenomeno particolarmente diffuso tra i 3 e gli 8 anni, età in cui i bambini sono in piena affermazione del loro io.

Per evitare che ogni pasto si trasformi in una battaglia, è essenziale adottare alcune strategie. Cenare tutti insieme in un’atmosfera rilassata, con la televisione spenta per favorire il dialogo, è un primo passo fondamentale. Coinvolgere i bambini nelle conversazioni li fa sentire parte del nucleo familiare, aumentando il loro senso di appartenenza.

Coinvolgere i bambini nella preparazione della cena è un altro aspetto cruciale. Chiedere loro di aiutare sia in cucina che nell’apparecchiatura della tavola può ridurre significativamente i capricci, facendoli sentire valorizzati.

Quando un bambino rifiuta un piatto, è controproducente sgridarlo immediatamente. È più efficace chiedergli il motivo del rifiuto e cercare insieme una soluzione, come l’assaggio di una piccola porzione in cambio di qualcosa che gli piace di più.

È importante anche accettare la naturale iperattività dei bambini, consentendo loro di alzarsi da tavola una volta terminato il pasto, evitando così di aumentare inutilmente la tensione.

L’adozione del “gioco delle 3 regole” può semplificare la gestione dei comportamenti a tavola, stabilendo tre semplici regole chiave che i bambini possono facilmente memorizzare.

Alimentazione equilibrata per i più piccoli

Per i bambini dai 3 agli 8 anni, è fondamentale offrire un menu bilanciato che rispetti le loro capacità masticatorie ed esigenze nutrizionali.

Una colazione con latte parzialmente scremato e biscotti, un pranzo con passato di lenticchie e pasta, e una cena a base di pesce come sogliola o merluzzo con verdure cotte, sono scelte ideali per un apporto nutrizionale equilibrato.

Non va sottovalutata l’importanza della merenda, che dovrebbe consistere in alimenti bilanciati come prosciutto cotto o purea di mela, accompagnati da grissini o bastoncini, per fornire ai bambini le energie necessarie per essere attivi senza incorrere nei capricci pre-cena.

Gestire i capricci a tavola richiede pazienza, coerenza ed inventiva, ma seguendo questi consigli sarà possibile trasformare anche questo momento spesso critico in un’opportunità di crescita condivisa, all’insegna dell’armonia familiare.