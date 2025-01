Neonato con la lingua fuori: è normale? Cause e quando preoccuparsi

Vedere il proprio neonato con la lingua fuori può suscitare curiosità e, a volte, preoccupazione nei genitori.

Tuttavia, è importante sapere che questo comportamento è spesso normale e fa parte dello sviluppo sano del bambino.

In questo articolo esploreremo le varie cause per cui un neonato potrebbe mostrare la lingua e quando potrebbe essere motivo di preoccupazione.

Cosa vuol dire quando un neonato tira fuori la lingua?

La presenza della lingua fuori dalla bocca in un neonato può avere diverse spiegazioni, molte delle quali sono legate all’età e allo sviluppo del bambino. Nei primissimi giorni di vita, i movimenti del neonato sono largamente guidati da riflessi istintivi. Il cervello del bambino cresce rapidamente e molti dei suoi comportamenti sono automatici.

Uno dei riflessi più comuni nei primi mesi di vita è il riflesso di estrusione. Questo aiuta il bambino a proteggersi dal soffocamento espellendo con la lingua cibi o oggetti non adatti alla sua età. Altri motivi per cui i neonati possono mostrare la lingua includono l’esplorazione sensoriale della loro bocca o come parte dello sviluppo motorio orale.

In condizioni normali, i neonati tendono a tenere la lingua all’interno della bocca in una posizione rilassata. Durante l’allattamento o l’alimentazione con il biberon, tuttavia, si attiva un movimento ondulatorio della lingua che facilita lo spostamento del latte verso l’esofago.

Il riflesso di estrusione inizia generalmente a diminuire intorno ai 4-6 mesi d’età, periodo in cui molti bambini iniziano ad introdurre cibi solidi nella loro dieta. È importante notare che ogni bambino si sviluppa a ritmi diversi; quindi alcuni possono perdere questo riflesso prima o dopo rispetto ad altri.

La presenza di eventuali problemi neurologici può essere indicata da segnali come ritardi nello sviluppo motorio (ad esempio difficoltà nel tenere alta la testa), problemi sensoriali (visione o udito), rigidità muscolare o movimenti insoliti. Di fronte a questi segni è fondamentale consultare immediatamente un medico per valutazioni più approfondite.

Il reflusso gastroesofageo è comune nei primissimi mesi di vita ed è caratterizzato dal ritorno del contenuto dello stomaco nell’esofago e talvolta fino alla bocca. Segni come rigurgito frequente dopo i pasti, irritabilità particolare dopo aver mangiato o difficoltà nel prendere peso possono suggerire questa condizione ed è consigliabile rivolgersi al pediatra per una diagnosi accurata.

Esistono vari motivi di cui un neonato potrebbe mostrare la lingua dopo aver mangiato: dal riflesso di ricerca alla soddisfazione e appagamento post-pasto; dall’esigenza di digerire meglio attraverso l’eruttazione fino a semplicemente continuare l’esplorazione sensoriale del mondo attraverso la bocca.

L’atto di tirar fuori la lingua da parte di un neonato non dovrebbe essere necessariamente motivo di preoccupazione. Sebbene in certi casi possa suggerire delle condizioni specifiche, è spesso un comportamento del tutto normale associato esclusivamente allo sviluppo e alla crescita del bambino. Tuttavia, davanti a qualsiasi dubbio o situazione anomala è sempre consigliabile consultare un pediatra.