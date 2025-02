Incubi nei neonati? Tutto quello che devi sapere per aiutare il tuo bambino a dormire sereno

Il sonno dei neonati è un tema che genera molta attenzione e preoccupazione tra i genitori, in particolare per quanto riguarda gli incubi e il terrore notturno.

Questi fenomeni possono interrompere significativamente il riposo dei bambini, influenzando negativamente la vita familiare. Ma quali informazioni abbiamo realmente sugli incubi nei neonati, quando iniziano e come possiamo intervenire per garantire loro un sonno tranquillo?

Gli incubi si verificano durante la fase REM del sonno, un momento di intensa attività cerebrale cruciale per lo sviluppo neuro-cognitivo del bambino. È interessante notare che i neonati possono iniziare a sperimentare gli incubi già nei primi mesi di vita, con un picco di incidenza che si registra a partire dal primo anno di età, periodo in cui può manifestarsi anche il pavor nocturnus.

Secondo uno studio dell’ospedale Bambino Gesù, gli incubi occasionali colpiscono fino al 75% dei bambini, mentre un disturbo da incubo vero e proprio si verifica in una percentuale che varia dal 2% al 6%. Questa distinzione è fondamentale per capire quando è necessario l’intervento dei genitori.

Ma su cosa si basano gli incubi dei neonati? Le ricerche indicano che spesso sono legati a emozioni intense o a eventi vissuti durante il giorno. Il mondo esterno rappresenta una continua fonte di nuovi stimoli per i neonati, che li elaborano anche attraverso i sogni. In caso di incubi, l’approccio migliore per i genitori consiste nell’offrire conforto, attraverso la presenza fisica e parole rassicuranti.

Incubi come aiutare i più piccoli ad affrontarli

Per affrontare gli incubi, è essenziale che i genitori mostrino sensibilità ed empatia. La rassicurazione fisica e verbale è cruciale per tranquillizzare il bambino. Con i bambini più grandi, che sono in grado di esprimersi, parlare dell’incubo durante il giorno può aiutare a demistificarlo, insegnando loro a distinguere tra realtà e fantasia.

È importante evitare azioni che possano intensificare le paure irrazionali dei bambini, come cercare mostri sotto il letto o dietro le porte. Questi comportamenti possono confondere ulteriormente i piccoli nella loro capacità di distinguere il reale dal fantastico.

Infine, il pianto nel sonno può essere un’espressione di disagio o bisogno. Durante la fase REM, i neonati possono manifestare irrequietezza o pianto, un aspetto fisiologico cruciale per lo sviluppo cerebrale. Interrompere questi momenti può disturbare e rallentare processi importanti per la crescita cognitiva ed emotiva del bambino.

Comprendere le dinamiche degli incubi nei neonati permette ai genitori di gestirli con maggiore consapevolezza, contribuendo a creare un ambiente sereno che favorisce lo sviluppo armonioso del bambino.