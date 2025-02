Perché i bambini mordono? Cause e soluzioni efficaci

Il fenomeno dei bambini che mordono è una realtà con cui molti genitori e educatori si trovano a fare i conti, soprattutto nei contesti prescolastici come gli asili nido.

Questo comportamento, sebbene possa sembrare allarmante o addirittura aggressivo, è in realtà un’attività fisiologica legata allo sviluppo del bambino.

Tuttavia, quando il mordere diventa frequente e sembra non avere una motivazione evidente, specialmente dopo i 24-30 mesi di età, può indicare la presenza di un disagio sottostante.

I motivi per cui un bambino può ricorrere al morso sono molteplici e variano a seconda dell’età. Nei primissimi anni di vita, il morso è principalmente un modo per esplorare l’ambiente circostante.

Perché i bambini mordono ?

La bocca rappresenta per il neonato e il lattante uno degli organi sensoriali più importanti attraverso cui conoscere il mondo. Mordere diventa quindi una modalità esplorativa naturale che permette al piccolo di scoprire texture, forme e consistenze diverse.

Con l’avanzare dell’età, tuttavia, il morso assume nuove connotazioni. Diventa uno strumento comunicativo attraverso cui esprimere bisogni non ancora verbalizzabili: può essere un modo per attirare l’attenzione degli adulti o per interagire con i coetanei. Inoltre, situazioni di frustrazione o disagio possono spingere il bambino a mordere come forma di sfogo delle proprie emozioni negative.

La reazione degli adulti di fronte a questi episodi gioca un ruolo cruciale nella gestione del comportamento del bambino “morsicatore”. Spesso la tendenza è quella di intervenire in maniera punitiva o moralistica senza cercare di comprendere le cause sottostanti che spingono il piccolo ad agire in questo modo. È fondamentale invece adottare un approccio empatico ed educativo che aiuti il bambino a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni in maniera costruttiva.

Tra le strategie più efficaci vi è sicuramente quella della coerenza educativa tra gli adulti che si occupano del bambino (genitori, educatori ecc.), affinché vengano trasmessi messaggi chiari e uniformi sulle conseguenze del mordere. È importante interrompere immediatamente l’atto con fermezza ma senza aggressività, spiegando al piccolo che quel comportamento fa male agli altri e non è accettabile.

Fornire alternative valide al morso attraverso giochi adatti all’età o attività manuali può aiutare a ridirigere positivamente l’esigenza esplorativa o comunicativa alla base del gesto. Inoltre, stabilire regole chiare su cosa sia permesso fare e cosa no contribuisce a creare nel tempo una consapevolezza nei confrontamenti delle proprie azioni.

In casi particolari dove il comportamento persiste oltre i tre anni d’età senza apparente motivo o si intensifica improvvisamente potrebbe essere indicativo di problematiche più profonde come ansia da separazione, difficoltà nell’adattarsi a cambiamenti significativi nella vita familiare o scolastica oppure altri tipologie di stress emotivo.

In queste situazioni diventa essenziale osservare attentamente il contesto emotivo-relazionale in cui vive il bambino ed eventualmente cercare supporto professionale per affrontarne le cause profonde insieme alla famiglia.

Comprendendo meglio le ragioni alla base dei morsi dei più piccoli ed adottando strategie rispettose sia delle loro necessità evolutive sia delle norme socialmente accettate sul comportamento fisico verso gli altri possiamo guidarli verso una crescita serena ed equilibrata.