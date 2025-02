Adottare un bambino in Italia: Tutto quello che devi sapere per iniziare il tuo percorso

L’adozione è considerata un vero e proprio atto d’amore, capace di trasformare radicalmente la vita non solo dei bambini adottati ma anche di coloro che scelgono di diventare genitori.

In Italia, il percorso adottivo è regolamentato dalla legge numero 184 del 1983, una normativa che ha l’obiettivo di stabilire procedure chiare e requisiti specifici per chi desidera intraprendere questo meraviglioso viaggio verso la genitorialità.

La legge pone al centro il benessere del minore, assicurando che l’adozione possa avvenire solo nel suo supremo interesse. Il primo passo per i futuri genitori adottivi consiste nella presentazione della domanda al Tribunale per i Minorenni.

Questo momento segna l’inizio di un periodo di valutazioni e accertamenti, durante il quale vengono esaminati diversi aspetti della vita dei richiedenti.

Operatori psicosociali effettuano interviste approfondite e visite domiciliari per valutare l’idoneità alla genitorialità adottiva, considerando requisiti come la stabilità affettiva e economica, l’età dei richiedenti rispetto al bambino da adottare, e la loro capacità educativa.

L’adozione : un atto d’amore che cambia la vita

L’adozione può essere nazionale o internazionale, a seconda del luogo in cui si trova il minore al momento dell’avvio della procedura. Mentre l’adozione nazionale coinvolge minori dichiarati adottabili da un tribunale italiano, quella internazionale riguarda minori dichiarati adottabili dalle autorità competenti estere.

Entrambe le forme prevedono un periodo di affidamento preadottivo, essenziale per monitorare l’inserimento del minore nella nuova famiglia e permettere la costruzione di un legame affettivo solido.

Una particolare attenzione è rivolta alla possibilità di adottare neonati abbandonati in ospedale, per i quali le procedure possono essere più rapide. I tempi dell’adozione variano significativamente a seconda che si tratti di adozione nazionale o internazionale, influenzando anche i costi associati all’intero processo. Per le coppie interessate all’adozione internazionale, si aggiungono i costi burocratici, di viaggio e di permanenza nel paese estero.

Infine, è importante menzionare l’adozione adulta, uno strumento giuridico che permette di riconoscere ufficialmente relazioni affettive consolidate nel tempo o di garantire la continuità patrimoniale familiare in assenza di discendenti diretti. Questa forma di adozione rappresenta un’opzione significativa per coloro che desiderano formalizzare legami affettivi profondi e duraturi.

Intraprendere il percorso dell’adozione in Italia richiede un impegno emotivo ed economico notevole, ma rappresenta allo stesso tempo una delle esperienze più arricchenti nella vita di chi sceglie di diventare genitore, offrendo ai minori in stato d’abbandono una preziosa seconda chance.