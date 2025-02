Il tuo bambino ha un attacco di panico? Riconosci i segnali e interagisci nel modo giusto

L’ansia nei bambini, un tempo considerata una prerogativa degli adulti, è oggi una realtà sempre più diffusa che merita attenzione e comprensione.

Gli attacchi di panico, in particolare, rappresentano episodi acuti di ansia che possono manifestarsi anche nei più piccoli con sintomi intensi e spaventosi sia per loro che per chi li assiste. Ma come possiamo riconoscere questi episodi e intervenire adeguatamente?

La paura è un’emozione naturale che accompagna l’essere umano fin dalla tenera età. Serve a proteggerci dai pericoli immediati, stimolando reazioni di fuga o ricerca di sicurezza. L’ansia, invece, si proietta verso il futuro, anticipando situazioni pericolose improbabili ma percepite come catastrofiche. Questo stato d’allarme può portare a comportamenti evitanti che impediscono al bambino di affrontare le situazioni temute.

Riconoscere un attacco di panico e aiutare il tuo bambino è fondamentale

Riconoscere un attacco di panico nei bambini richiede osservazione e sensibilità. I sintomi possono variare da palpitazioni, sudorazione e tremori a sensazioni di soffocamento o vertigini fino alla paura intensa di perdere il controllo o morire. È fondamentale non sottovalutare questi segnali pensando siano semplici capricci o paure infantili.

Quando un bambino vive un attacco di panico è cruciale mantenere la calma ed evitare sia l’eccessiva preoccupazione sia la minimizzazione del suo disagio. È importante accogliere le sue emozioni come legittime ed esprimergli comprensione ed empatia senza tuttavia rassicurarlo in modo generico sul fatto che “andrà tutto bene”. Invece, guidarlo attraverso tecniche psico-corporee come esercizi di respirazione può aiutarlo a gestire lo stato d’allerta in cui si trova.

Dopo aver superato il momento acuto dell’attacco è utile dialogare con il bambino su quanto accaduto senza cadere nella trappola della razionalizzazione forzata delle sue paure ma cercando piuttosto di comprendere insieme cosa le ha scatenate e quali strategie possono essere utilizzate in futuro per affrontarle.

È importante sottolineare che gli episodi ripetuti dovrebbero essere discussi con professionisti della salute mentale infantile quali pediatri o psicologi-psicoterapeuti specializzati nell’infanzia per valutare la necessità di interventi specifici volti allo sviluppo delle competenze emotive del bambino e al supporto dei genitori nel gestire tali situazioni.

Inoltre, riflettere sulle proprie modalità adulte nel vivere l’ansia può offrire spunti preziosi su come queste influenzano i nostri figli. La consapevolezza delle dinamiche familiari intorno all’ansia permette non solo una migliore gestione dei momenti critici ma anche la promozione dello sviluppo emotivo sano dei più piccoli.

Infine, quando gli attacchi si verificano in contesto scolastico è essenziale collaborare con gli insegnanti per creare un ambiente supportivo intorno al bambino affinché possa sentirsi sicuro anche fuori dall’ambito familiare.