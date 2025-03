Non riconoscere un figlio: implicazioni legali, psicologiche e sociali

La questione del riconoscimento di un figlio tocca corde profonde nell’ambito familiare, legale e sociale.

La decisione di un genitore di non riconoscere il proprio figlio porta con sé una serie di conseguenze che vanno ben oltre la semplice assenza di un nome sul certificato di nascita.

Legalmente, il mancato riconoscimento di un figlio apre la strada a processi giudiziari che possono estendersi per anni. In Italia, la legge prevede che in assenza del riconoscimento spontaneo da parte del padre, sia possibile ottenere lo stesso effetto attraverso una sentenza giudiziaria.

Questo significa che il genitore può essere costretto a riconoscere il proprio figlio contro la propria volontà, dopo l’accertamento della paternità tramite test genetici.

Una volta stabilita la paternità in sede giudiziaria, i diritti e i doveri del padre nei confronti del figlio diventano gli stessi previsti per qualsiasi altro genitore. Ciò include l’obbligo al mantenimento economico e all’assistenza morale ed educativa fino alla maggiore età del bambino o oltre, se necessario per completare gli studi o in caso di particolari condizioni fisiche o psichiche.

Ripercussioni sociali e psicologiche

Dal punto di vista sociale e psicologico, le ripercussioni sono altrettanto significative. Il mancato riconoscimento può influenzare profondamente l’autostima e lo sviluppo emotivo del bambino. Crescere sapendo di essere stato volontariamente escluso dalla vita dell’uno dei propri genitori può lasciare cicatrici durature nel tempo.

Inoltre, vi è il rischio concreto che il bambino possa vivere situazioni di emarginazione sociale o discriminazione tra pari a causa della sua condizione familiare “incompleta”. Questa percezione può essere aggravata da eventuali difficoltà economiche vissute dalla madre single nel provvedere da sola al sostentamento della famiglia.

Sul fronte dei diritti successori ed ereditari, l’accertamento giudiziale della paternità garantisce al figlio non solo il diritto all’eredità ma anche quello ad assumere eventualmente il cognome paterno se desiderato. Questo aspetto sottolinea come le implicazioni legali si intreccino strettamente con quelle identitarie e personali dell’individuo coinvolto.

Un altro aspetto spesso trascurato riguarda le conseguenze legali per i padri che decidono inizialmente di non riconoscere i propri figli: oltre agli obblighi retroattivi relativamente al mantenimento economico dal momento della nascita del bambino fino alla sentenza giudiziaria, vi è anche la possibilità che questi siano chiamati a risarcire danni morali ed esistenziali causati dal loro comportamento negativo nei confronti dei propri discendenti.

Un caso emblematico fu quello deciso dalla corte d’appello di Bologna nel 2004: un padre fu condannato a risarcire due milioni di euro al proprio figlio per averlo negletto durante l’infanzia e l’adolescenza; una somma intesa come compensazione non solo economica ma anche simbolica delle opportunità negate al giovane cresciuto senza figure paterne presenti nella sua vita quotidiana.