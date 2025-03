Vaccino esavalente: proteggi il tuo bambino da 6 malattie in un solo vaccino

In Italia, la tutela della salute dei più piccoli è una priorità che si concretizza attraverso l’adozione di strategie preventive efficaci, tra cui la vaccinazione gioca un ruolo chiave.

Il vaccino esavalente emerge come una soluzione innovativa, essenziale per la protezione dei bambini fin dai primi mesi di vita. Questo vaccino unisce la prevenzione contro sei malattie gravi: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e malattia invasiva da Haemophilus influenzae di tipo b.

La scelta di rendere il vaccino esavalente parte delle vaccinazioni obbligatorie in Italia evidenzia l’importanza attribuita alla prevenzione delle malattie infettive sin dalla tenera età.

La sua somministrazione, prevista nel corso del primo anno di vita del bambino, si articola in tre dosi principali, riducendo così lo stress per i piccoli e semplificando il calendario vaccinale per i genitori.

Le malattie target del vaccino esavalente possono portare a complicanze severe: dalla difterite che può causare gravi problemi respiratori al tetano con dolorose contrazioni muscolari, dalla pertosse, particolarmente pericolosa nei neonati, alla poliomielite che può risultare in paralisi irreversibile. L’epatite B e l’infezione da Haemophilus influenzae tipo b non sono da meno, con possibili esiti come cirrosi, carcinoma epatico, meningiti o sepsi.

Perché il vaccino esavalente è così importante?

Questo vaccino non solo protegge efficacemente ma contiene anche adiuvanti, come i sali d’alluminio, che potenziano la risposta immunitaria mantenendone la sicurezza.

Nonostante le preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei vaccini combinati, gli studi clinici hanno dimostrato che il sistema immunitario dei neonati e dei bambini è in grado di gestire gli antigeni presentati senza rischi di sovraccarico.

Gli effetti collaterali del vaccino esavalente sono generalmente lievi e transitori, con reazioni come rossore o gonfiore nel punto d’iniezione e febbre leggera. Reazioni avverse gravi sono estremamente rare, rendendo il vaccino un’opzione sicura per la prevenzione.

L’introduzione di un richiamo nell’età prescolare e nell’adolescenza assicura una protezione prolungata contro queste malattie, sottolineando l’importanza del vaccino esavalente come strumento fondamentale nella salvaguardia della salute pubblica infantile. Grazie all’obbligatorietà e alla facilità di somministrazione, il vaccino esavalente rappresenta un passo avanti significativo nella prevenzione delle malattie infettive nei bambini.