Prove allergiche bambini: quando farle e perché sono fondamentali per la loro salute

La crescente attenzione verso le allergie infantili ha portato a un incremento delle richieste di prove allergiche nei bambini, spesso accompagnate da prescrizioni inappropriate che possono generare stress inutili per i piccoli e le loro famiglie.

Ma quando è effettivamente necessario sottoporre i bambini a queste prove? E come vengono eseguite?

Le allergie si manifestano quando il sistema immunitario reagisce in modo anomalo contro sostanze generalmente innocue, denominate “allergeni“. Questi possono essere presenti negli alimenti o nell’aria sotto forma di polline o polveri.

La predisposizione genetica gioca un ruolo chiave nello sviluppo delle allergie, ma anche fattori ambientali come l’inquinamento, l’esposizione al fumo e variazioni climatiche possono influenzare.

Allergie nei bambini , quando fare le prove allergiche?

I sintomi dell’allergia nei bambini variano ampiamente: dalla rinite lieve all’anafilassi potenzialmente fatale. Gli allergeni alimentari tendono a provocare sintomi gastrointestinale mentre quelli inalanti causano problemi respiratori. In alcuni casi, sia gli alimentari che gli inalanti possono causare manifestazioni cutanee come eczema o orticaria.

Per diagnosticare un’allergia nei bambini si utilizzano diversi test. I più comuni sono i Prick test, che individuano le allergie immediate attraverso la reazione della pelle a gocce contenenti estratti dell’allergene. I Patch test invece identificano le reazioni ritardate applicando sulla pelle contenitori con l’allergene da testare.

Altri metodi includono il dosaggio di IgE totali nel sangue e il RAST per ricercare IgE specifiche verso determinati allergeni. Esistono anche il test di eliminazione e quello di provocazione orale, utilizzati per confermare la presenza di un’allergia eliminando o reintroducendo l’alimento sospetto sotto stretto controllo medico.

Tuttavia, non sempre è necessario ricorrere alle prove allergiche per diagnosticare un’allergia; spesso una valutazione clinica dettagliata può essere sufficiente. È importante evitare test non indicati che possano portare a diagnosi errate o stress inutili per i bambini e le loro famiglie.

La decisione su quando effettuare queste prove dovrebbe sempre avvenire nell’ambito di una valutazione specialistica da parte di pediatra o allergologo. Spesso viene richiesta una batteria troppo ampia di test senza reali indicazioni cliniche; ciò può portare alla diagnosi errata con conseguente eliminazione ingiustificata di alimenti dalla dieta del bambino o al mancato riconoscimento dell’allergene responsabile.

Inoltre, è cruciale considerare la stagionalità degli allergeni nella scelta dei panel da testare e ricordarsi che ogni prova deve essere interpretata nel contesto clinico complessivo del paziente dallo specialista competente.

Comprendere quando e perché eseguire le prove allergiche nei bambini è fondamentale per garantire loro una vita sana ed evitare diagnosi errate o trattamenti non necessari. La collaborazione tra famiglie e specialisti è essenziale nel processo decisionale relativo alle indagini diagnostiche più appropriate basandosi sul quadro clinico specifico del piccolo paziente.