Il tempo spiegato ai bambini: trucchi semplici per rendere facile un concetto astratto

Parlare di tempo con i bambini può sembrare una sfida insormontabile. Questo concetto, così astratto e complesso, diventa un vero e proprio enigma per le menti giovani e fresche dei nostri piccoli.

Tuttavia, comprendere il tempo è fondamentale per aiutarli a navigare nel mondo che li circonda con maggiore sicurezza e consapevolezza.

La quotidianità degli adulti è costellata di riferimenti temporali: “torno tra poco”, “5 minuti e si torna a casa”, “il prossimo weekend andiamo al mare”.

Frasi che, seppur chiare per noi, possono risultare criptiche agli occhi di un bambino in età prescolare. La loro percezione del tempo è infatti radicata nel presente, nel qui ed ora, rendendo difficile la comprensione di concetti come durata, sequenza o anticipazione.

Lo scorrere del tempo spiegato ai bambini

Per avvicinare i più piccoli a questa nozione così evanescente, è utile adottare strategie concrete e tangibili. La routine quotidiana rappresenta uno strumento prezioso in questo senso. Essa fornisce dei punti fermi nella giornata del bambino: la colazione al mattino segna l’inizio della giornata; il ritorno a casa dalla scuola prelude al momento del gioco o dello studio; la cena indica che la giornata sta volgendo al termine.

Raccontando gli eventi quotidiani in termini di sequenza – cosa abbiamo fatto ieri, cosa faremo oggi e cosa succederà domani – si aiuta il bambino a costruire una linea temporale mentale su cui ancorare esperienze passate e future. Questo approccio narrativo non solo arricchisce il vocabolario relativo al tempo ma stimola anche la memoria episodica dei più piccoli.

Un altro metodo efficace consiste nell’utilizzare riferimenti tangibili legati all’inizio o alla fine delle attività: “dopo aver finito la merenda andremo in bagno a lavarci le mani”, oppure “quando avrai unito gli ultimi pezzi del puzzle sarà ora di uscire”. Queste indicazioni concrete aiutano i bambini a comprendere meglio il susseguirsi degli eventi.

L’osservazione delle mutazioni ambientali offre poi una splendida opportunità per introdurre i concetti di ciclicità e dinamicità del tempo. Guardando insieme l’alba o il tramonto, notando come cambiano le stagioni o osservando come crescono le piante nel giardino si danno ai bambini esempi vividi della natura mutevole del tempo.

Le fotografie rappresentano un altro strumento potente per far comprendere l’irreversibilità del tempo: mostrando immagini di sé stessi in momenti diversi della vita si può stimolare nei più piccoli una riflessione sulla crescita personale nel corso del tempo.

Infine, creare calendari personalizzati può essere sia un’attività divertente sia educativa. Attraverso fotografie simboliche delle varie fasi della giornata accanto ad orologi analogici o depennando giorni su un calendario mensile si abitua gradualmente il bambino alla struttura temporale della vita quotidiana. Canzoncine sui giorni della settimana o sui mesi dell’anno possono ulteriormente facilitare l’apprendimento ludico di questi concetti.

Affrontare il tema del tempo con i bambini richiede pazienza ed inventiva da parte degli adulti ma seguendo questi semplici trucchi sarà possibile trasformarlo da concetto astratto a realtà tangibile ed integrante della loro crescita cognitiva ed emotiva.