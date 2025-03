Pubertà: quando inizia e come cambia il corpo

La pubertà rappresenta un periodo di transizione fondamentale nella vita di ogni individuo, segnando il passaggio dall’infanzia all’età adulta attraverso una serie di cambiamenti fisici, ormonali e psicologici.

Questo processo complesso inizia con la comparsa del “bottone mammario” nelle femmine e l’aumento del volume testicolare nei maschi, eventi che segnano rispettivamente lo sviluppo della ghiandola mammaria (telarca) e l’inizio della maturazione sessuale nel maschio.

I tempi di avvio della pubertà variano notevolmente tra gli individui, influenzati da fattori genetici, etnici, ambientali e nutrizionali. Nelle femmine, la pubertà può iniziare tra gli 8 e i 13 anni con una media di 10,5 anni; nei maschi si registra un inizio clinico tra i 9 e i 14 anni con una media di 11,5 anni. La durata del processo è mediamente più lunga nelle femmine (circa 4,2 anni) rispetto ai maschi (3,5 anni).

Il pediatra gioca un ruolo cruciale nell’identificazione dello stadio puberale attraverso la stadiazione di Tanner. Questa valutazione clinica permette di classificare i gradi di maturazione sessuale da uno a cinque basandosi su caratteristiche specifiche quali il volume testicolare nel maschio o lo sviluppo delle mammelle nella femmina.

Cambiamenti Fisici Durante la Pubertà

Nel dettaglio dei cambiamenti fisici: nelle ragazze si osserva lo sviluppo del seno come primo segno visibile dell’inizio della pubertà. Segue poi l’apparizione del pelo pubico che evolve fino alla conformazione adulta in circa due anni. Un altro momento significativo è rappresentato dalla prima mestruazione (menarca), che solitamente avviene due anni dopo il telarca ed è considerato un indicatore chiave dello sviluppo fisiologico durante la pubertà.

Per quanto riguarda i ragazzi, l’aumento del volume testicolare annuncia l’inizio della loro fase puberale. A questo seguono lo scatto di crescita staturale, lo sviluppo dei peli sul corpo inclusi quelli facciali e ascellari oltre alla crescita del pene.

Oltre ai cambiamenti fisici evidenti come quelli sopracitati, la pubertà comporta anche importanti trasformazioni ormonali che possono influenzare profondamente il benessere psicologico degli adolescenti. Molti giovani vivono questi cambiamenti con ansia ed incertezza dovute alla percezione di estraneità verso un corpo che muta rapidamente e al timore legato all’impossibilità di prevedere esattamente come sarà il proprio aspetto finale.

In questo contesto delicato le dinamiche familiari possono subire delle variazioni significative: i genitori devono mostrarsi attenti ed informati per supportare al meglio i propri figli durante questa fase critica della loro vita. È essenziale promuovere una comunicazione aperta per affrontare insieme le sfide legate ai nuovi comportamenti tipici dell’adolescenza inclusa l’esplorazione dell’attività sessuale.