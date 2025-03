Scabbia a scuola: allarme contagio! come riconoscere i primi sintomi nei bambini

L’allarme scabbia nelle scuole italiane sta diventando un problema sempre più serio, con un incremento dei casi che sta allarmando genitori, insegnanti e le autorità sanitarie.

La recente scoperta di casi presso la scuola elementare “Anna Frank” di Agrigento ha messo in luce l’urgenza di aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei sintomi della scabbia per garantire un intervento tempestivo.

Cos’è la scabbia e come si diffonde

La scabbia è una malattia infettiva della pelle causata dal parassita Sarcoptes scabiei. Questo acaro penetra lo strato superficiale dell’epidermide per deporre le uova, causando prurito intenso e eruzioni cutanee.

Nei bambini, soprattutto quelli sotto i due anni, l’infestazione può presentarsi con vescicole in parti del corpo generalmente prive di peli. Il contagio avviene principalmente tramite contatto diretto pelle a pelle, ma la trasmissione indiretta attraverso oggetti contaminati come indumenti o biancheria da letto è altrettanto possibile, rendendo le scuole un ambiente a rischio per la diffusione dell’infestazione.

Negli ultimi anni, si è registrato un significativo aumento dei casi di scabbia tra i più giovani. Ad esempio, nell’area dell’ATS Insubria, i contagi nella fascia d’età 0-10 anni sono aumentati da 32 nel 2019 a 107 nel 2024, e tra gli adolescenti da 31 a 217.

Questo aumento può essere attribuito a una maggiore consapevolezza e al miglioramento dei sistemi di rilevamento, ma episodi come quello di Agrigento sottolineano la necessità di migliorare la comunicazione e la gestione delle emergenze sanitarie nelle scuole.

Riconoscere tempestivamente i sintomi della scabbia è fondamentale. Il prurito intenso notturno, le papule rossastre o i cunicoli sottili sulla pelle sono i principali segnali di allarme. Nei bambini piccoli, possono comparire vescicole in zone specifiche come i palmi delle mani e le piante dei piedi.

Di fronte ai primi segnali, è cruciale consultare immediatamente il pediatra per una diagnosi accurata e iniziare il trattamento appropriato per l’individuo colpito e per tutti i contatti stretti, al fine di limitare la diffusione dell’infestazione.

Oltre alla cura farmacologica, è essenziale adottare misure igieniche rigorose personalmente e nell’ambiente domestico.

Lavare gli indumenti a temperature elevate e sanificare gli oggetti potenzialmente contaminati sono passaggi chiave per eliminare l’acaro. La prevenzione è fondamentale per evitare focolai epidemici nelle scuole, attraverso l’educazione all’igiene personale e comunicazioni tempestive alle autorità in caso di sospetto contagio, contribuendo significativamente a contenere la diffusione della scabbia tra gli studenti.