Pillola dimenticata: panico? No! cosa fare immediatamente

La pillola anticoncezionale è uno dei metodi più affidabili per prevenire gravidanze non pianificate, vantando una percentuale di efficacia vicina al 99% se assunta correttamente.

Nonostante ciò, la frenesia della vita quotidiana può portare a dimenticare l’assunzione di questo importante farmaco. In questi casi, è fondamentale sapere come agire per minimizzare i rischi associati.

La prima cosa da fare è mantenere la calma e valutare con attenzione la situazione. La reazione appropriata varia a seconda del tipo di pillola (combinata o solo progestinica) e del tempo trascorso dalla dimenticanza.

Per le pillole combinate, un ritardo inferiore a 12 ore non compromette l’efficacia contraccettiva. È sufficiente assumere la pillola non appena ci si ricorda e proseguire con le successive come da programma. Tuttavia, se il ritardo supera le 12 ore, specialmente durante la prima settimana del blister, è necessario adottare precauzioni aggiuntive, come l’uso del preservativo, per i successivi sette giorni.

Le pillole a base di solo progestinico richiedono maggiore attenzione, con una finestra temporale critica che varia tra le 3 e le 12 ore. È quindi cruciale consultare le istruzioni specifiche del proprio medicinale.

Affrontare la dimenticanza di più pillole

La dimenticanza di più di una pillola complica ulteriormente le cose. In questi casi, è vitale consultare il foglietto illustrativo del farmaco o contattare un medico per istruzioni specifiche, poiché l’interruzione prolungata può ridurre significativamente l’efficacia della contraccezione.

Le conseguenze di una dimenticanza possono variare, dall’aumento del rischio di gravidanza indesiderata a irregolarità mestruali. È importante ricordare che la pillola anticoncezionale viene assunta non solo per prevenire gravidanze ma anche per altre ragioni mediche, come il trattamento di cicli mestruali dolorosi o l’endometriosi. Questo rende ancora più importante l’aderenza al regime prescritto.

Ricordiamo che in caso di dubbi o incertezze, è sempre consigliabile consultare il proprio ginecologo. Un dialogo aperto con i professionisti sanitari è fondamentale per chiarire eventuali quesiti e individuare il metodo contraccettivo più adatto alle proprie esigenze, evitando inconvenienti legati a un’assunzione impropria o discontinua della pillola.