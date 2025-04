Mio figlio è iperattivo: cosa fare? Tecniche e suggerimenti per gestire l’energia e favorire la calma

L’infanzia è un periodo della vita ricco di scoperte e caratterizzato da un’energia sfrenata. Tuttavia, quando questa energia sembra superare ogni limite, potrebbe nascondersi una condizione che richiede attenzione e comprensione: l’iperattività.

Questo fenomeno non si limita a una semplice vivacità, ma coinvolge aspetti legati allo sviluppo neurologico del bambino, alla sua capacità di regolare le emozioni e all’influenza dell’ambiente circostante.

Un bambino iperattivo mostra spesso segni di instancabilità, impulsività e difficoltà nel mantenere la concentrazione su un compito per periodi prolungati. La gestione quotidiana può diventare impegnativa sia in ambito familiare che scolastico, ma è importante riconoscere che l’iperattività non deriva da un capriccio o da problemi disciplinari. Si tratta piuttosto di una condizione complessa che merita un approccio mirato per garantire il benessere del bambino.

Comprendere le cause dell’iperattività

Le origini dell’iperattività sono molteplici e interconnesse. Tra queste troviamo:

Fattori neurologici e genetici : alterazioni nella regolazione dei neurotrasmettitori come la dopamina possono influenzare significativamente la capacità di autocontrollo del bambino.

: alterazioni nella regolazione dei neurotrasmettitori come la possono influenzare significativamente la capacità di autocontrollo del bambino. Ambiente : contesti caotici o routine poco strutturate possono aggravare i sintomi nei bambini predisposti.

: contesti caotici o routine poco strutturate possono aggravare i sintomi nei bambini predisposti. Stile educativo : dinamiche familiari incoerenti o estremamente rigide possono influenzare il comportamento energetico del bambino.

: dinamiche familiari incoerenti o estremamente rigide possono influenzare il comportamento energetico del bambino. Componenti emotive: ansia o stress possono manifestarsi attraverso comportamenti iperattivi come risposta a disagi interni.

Per affrontare l’iperattività è fondamentale adottare strategie integrate che coinvolgano supporto educativo ed emotivo in un ambiente favorevole:

Routine strutturata : organizzare la giornata con orari definiti aiuta a ridurre l’ansia nei bambini iperattivi, offrendo loro un senso di sicurezza.

: organizzare la giornata con orari definiti aiuta a ridurre l’ansia nei bambini iperattivi, offrendo loro un senso di sicurezza. Attività fisica regolare : sport e giochi all’aperto sono essenziali per canalizzare positivamente l’eccesso di energia.

: sport e giochi all’aperto sono essenziali per canalizzare positivamente l’eccesso di energia. Tecniche di autoregolazione : pratiche come la respirazione profonda o la mindfulness insegnano al bambino a calmarsi autonomamente.

: pratiche come la o la insegnano al bambino a calmarsi autonomamente. Regole chiare e coerenti : comunicare aspettative in modo semplice ed efficace stabilisce limiti comprensibili per il bambino.

: comunicare aspettative in modo semplice ed efficace stabilisce limiti comprensibili per il bambino. Limitazione degli stimoli esterni : moderare l’esposizione agli schermi ed evitare ambienti caotici contribuisce a migliorare la concentrazione.

: moderare l’esposizione agli schermi ed evitare ambienti caotici contribuisce a migliorare la concentrazione. Incoraggiamento della comunicazione emotiva: aiutando i piccoli a esprimere verbalmente le proprie emozioni si riduce il rischio di reazioni impulsive dovute alla frustrazione.

In casi dove l’iperattività incide profondamente sulla vita quotidiana del bambino, rivolgersi a professionisti quali psicologi infantili o neuropsichiatri può essere cruciale per ricevere supporto personalizzato.

L’approccio alla gestione dell’iperattività richiede pazienza, coerenza ed empatia; tuttavia, con le giuste strategie ogni bambino ha la possibilità non solo di trovare il proprio equilibrio ma anche di trasformare questa energia sfrenata in una preziosa risorsa verso lo sviluppo delle proprie potenzialità uniche.