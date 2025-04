Adolescenza e disturbi alimentari: non sei solo/a! come riconoscere e affrontare il problema

L’adolescenza è un periodo di grandi cambiamenti, sia fisici che emotivi, che può portare con sé sfide e difficoltà.

Tra queste, i disturbi del comportamento alimentare rappresentano una problematica seria e diffusa, la cui incidenza è purtroppo aumentata in seguito alla pandemia di Covid-19. È quindi fondamentale diffondere informazioni corrette su come riconoscere i campanelli d’allarme di questi disturbi per poter intervenire tempestivamente.

I disturbi alimentari sono malattie psichiatriche complesse che comportano un’alterazione nel consumo del cibo e hanno significative conseguenze sulla salute fisica, psicologica e sociale dell’individuo. Non esiste una singola causa scatenante ma piuttosto una serie di fattori di rischio biologici, psicologici e socio-ambientali che possono predisporre all’insorgenza della malattia.

Come riconoscere i segnali dei 10

Riconoscere i segnali precoci dei disturbi alimentari in adolescenza è cruciale per genitori ed educatori. Cambiamenti nell’alimentazione, variazioni dell’umore o dell’attività fisica possono essere indizi importanti.

Ad esempio, l’adolescente potrebbe iniziare a saltare i pasti o a mangiare porzioni molto piccole sostenendo di non avere fame; potrebbe indossare vestiti larghi per nascondere la perdita di peso o mostrare un interesse ossessivo per il cibo senza tuttavia mangiarlo.

Altri segnali includono frequenti visite al bagno durante o dopo i pasti (che possono suggerire episodi nascosti di vomito), tendenza all’isolamento sociale e cambiamenti nel tono dell’umore. Un aumento dell’esercizio fisico oltre il normale può anche essere un indicatore.

I sintomi specifici variano a seconda del tipo di disturbo: l’anoressia nervosa si caratterizza per una riduzione drastica dell’intake calorico e una paura morbosa di ingrassare; la bulimia nervosa presenta episodi ricorrenti di abbuffate seguite da comportamenti compensatori come il vomito autoindotto; mentre nel disturbo da alimentazione incontrollata si verificano abbuffate senza condotte compensatorie associate.

Di fronte ai campanelli d’allarme è essenziale agire con prontezza ma senza giudizio. Aprire un dialogo empatico con l’adolescente esprimendo preoccupazione ma evitando atteggiamenti critici o minimizzanti è fondamentale. La comunicazione deve essere libera da barriere quali rimproveri o critiche che possano far sentire l’adolescente ancora più isolato ed incompreso.

Il passo successivo consiste nel contattare professionisti sanitari quali medici generalisti o pediatri che possano indirizzare verso servizi specializzati nei disturbi alimentari presenti sul territorio. Queste patologie richiedono infatti approcci terapeutici multidisciplinari integrati tra supporto psichiatrico, nutrizionale e psicologico.

È importante sottolineare che dai disturbi alimentari si può guarire: il sostegno delle persone care gioca un ruolo cruciale nell’avviamento della richiesta d’aiuto così come durante tutto il processo terapeutico. La consapevolezza dei sintomi, unita ad un intervento precoce ed adeguato supporto professionale rappresenta la chiave per affrontare efficacemente questi gravi problemi legati all’alimentazione durante l’adolescenza.